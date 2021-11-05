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Казахский уголь не может попасть в Украину - какие причины ситуации

Еще одна проблема с поставками топлива для ТЭС появилась у Украины

сегодня, 15:08
Автор:

Елена Бурдейная
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Уголь, необходимый для работы украинских ТЭС и ТЭЦ, заблокирован в Казахстане, сообщает Андрей Герус.

Казахский уголь не может попасть в Украину - какие причины ситуации

Вагоны с углем не могут пройти по территории РФ - иллюстративное фото из сети

Поставок в Украину в ноябре не будет, написал Герус в Telegram-канале. Информацию подтвердила пресс-служба казахстанского министерства промышленности и инфраструктурного развития. Украинский депутат называет вероятную причину такой ситуации: блокирование транзита Российской Федерацией.

Ограничения касаются только энергетического угля, являющегося топливом для теплоэлектростанций и ТЭЦ. Поставки коксового угля, пригодного не только для энергетики, но и промышленности, не останавливались.

Доказательством проблемной ситуации является отсутствие данных о движении вагонов с казахcтанским углем через Российскую железную дорогу (РЖД). Об этом говорят и чиновники из Казахстана: загруженность инфраструктуры не позволяет отправить груз в Украину.

Россия на прошлой неделе остановила поставки собственного энергетического угля. Причина: рост спроса на него внутри страны.

Андрей Герус также сообщил об ограничении поставок сжиженного газа. Украинские экспортеры получат только 30% от договоренностей. Депутат, являющийся главой Комитета ВР по энергетике, уверяет, что существенного значения эти ограничения не имеют. Компании, ввозившие сжиженный газ, обычно завышали желаемые объемы поставки. Кроме того, ноябрь – месяц, когда газа закупают меньше.

Издание "Комментарии" ранее объясняло последствия ограничений угольных поставок в Украину. По состоянию на 5 ноября 2021 г., согласно данным Минэнерго, в большинстве ТЭС фактические запасы угля на складах меньше, чем гарантированно должны быть. Но важно, какого угля не хватает – украинского или зарубежного.

Луганская ТЭС на 100% работает на импортном угле, у нее запасы достаточные. Змиевская ТЭС – импортирует три четверти топлива, ей не хватает почти половины запаса. Славянская ТЭС использует менее половины импортного угля и имеет значительный дефицит запасов (в наличии половина от необходимого).

О том, на каких условиях Молдова договорилась с "Газпромом" о поставках газа, читатели издания "Комментарии" могут ознакомиться по ссылке .



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Источник: https://t.me/gerus_online/138
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