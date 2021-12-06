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Импорт электричества из Беларуси в Украину осуществляется через арабскую фирму-прокладку

"Беларусьэнерго" продает Vector Energy электричество по $59 долларов за МВт-час. В то же время арабская компания поставляет "ТЭТ Групп" электроэнергию уже по 100 долларов за МВт-час

сегодня, 14:20
Автор:

Станислав Молчанов
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Импорт электричества из Беларуси в Украину осуществляется не напрямую, а через арабскую фирму Vector Energy Innovation, которая зарабатывает на этом 40 долларов на каждом мегаватте. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал "Delo.ua".

Импорт электричества из Беларуси в Украину осуществляется через арабскую фирму-прокладку

Электроэнергия. Фото: из открытых источников

“Беларусьэнерго” поставляет сегодня электричество в Украину не напрямую "Энергоатому", а фирме "ТЕТ Групп", которую связывают с Виталием Бутенко, бывшим директором компании "Д. Трейдинг" и которую Офис президента Украины перекупил у Рината Ахметова.  Об этом сообщил журналист Сергей Лямец, говорится в публикации “БелУкрэнерго”.

Так, импорт электроэнергии из Беларуси в Украину должен был возобновиться с 1 ноября этого года, однако этого не произошло: “Беларусьэнерго” отказалась продавать электричество украинской госкомпании "Энергоатом". Однако через пару дней право на поставки электроэнергии в Украину получили две частные компании: недавно созданное ООО "ТЕТ Групп", которая получила контракт на поставку 400 МВт-ч и компания "Электропоставщик", которую связывают с депутатом из партии “Слуга народа” Евгением Шевченко, закупившая 2 МВт-ч. 

Ближе к декабрю объемы поставок электроэнергии “ТЭТ Групп” выросли до 900 МВт-ч. Позже стало известно, что и “ТЭТ Групп” белорусы продают электричество не напрямую, а через некую арабскую компанию Vector Energy Innovation.

По информации Сергея Лямца, "Беларусьэнерго" продает Vector Energy электричество по $59 долларов за МВт-час. В то же время арабская компания поставляет "ТЭТ Групп" электроэнергию уже по 100 долларов за МВт-час. Дальше уже украинская компания реализует электроэнергию по прямым договорам потребителям или на рынке “на сутки вперед” другим трейдерам. 

"Базовая цена на рынке “на сутки вперед” примерно 2600 грн (почти 100 долларов), хотя в пиковые часы она вырастает до 3500 грн (примерно 130 долларов). Себе арабская Vector Energy оставляет 40 долларов на мегаватте, или 40% маржи. В рыночных условиях такая прибыль кажется невероятной, а вот в условиях государственных закупок это оказалось более чем возможным и приемлемым для отдельных представителей партии власти", — говорится в публикации.

Владельцем Vector Energy является Тарьям Матара Тарьям (Taryam Matar Taryam), который также является совладельцем (принадлежит 24,5% акций) и директором другой компании из ОАЭ — Industrial Innovation Group (Инновационная индустриальная группа). В свою очередь Industrial Innovation Group является правопреемницей скандально известной ЕДАПС, которая во времена Ющенко и Януковича была монополистом в сфере производства государственных бланков и паспортов. В 2016 году консорциум был распущен, однако в 2019 году он снова “всплыл”.

Лоббистом ЕДАПС в 2019 году владелец сайта "Обозреватель" Михаил Бродский называл Давида Арахамию. Глава фракции партии "Слуга народа" в Раде продвигал участие Industrial Innovation Group в президентской программе "Государство в смартфоне". Кроме того, Арахамия дважды присутствовал на публичных мероприятиях компании Industrial Innovation Group. К примеру, в декабре 2019 года он засветился на мероприятии банка "Аркада" с директором этой арабской компании. Да и сам Арахамия не скрывал и признавал свое знакомство с ним. 

По словам Сергея Лямца, Тарьям Матара Тарьям, скорее, подставное лицо и номинальный владелец компании. Реальным владельцем "Инновационной индустриальной группы" считаются бывшие совладельцы и менеджеры консорциума ЕДАПС — Ирина Обиденко и Юрий Сидоренко, а их партнером и ключевым лицом проекта ЕДАПС был генерал милиции, экс-замминистра внутренних дел, замглавы Государственной миграционной службы и народный депутат от "Партии регионов" Василий Грицак.

"Таким образом, сегодня мы снова наблюдаем старую схему, которая работала на рынке газа во времена президентства Виктора Ющенко. В те времена газ в Украину поставляли через фирму-прокладку “РосУкрЭнерго”, которая покупала газ в России по одной цене, а продавала его в Украине уже по совершенно другой. Тогда предполагалось, что с этого имели свою долю и сам Ющенко, и его российский коллега Владимир Путин. А еще на ней неплохо обогатился еще один газовый магнат — Дмитрий Фирташ. В итоге история с “РосУкрЭнерго” серьезно подмочила репутацию и Ющенко, и Фирташа. Но это, кажется, не останавливает некоторых сегодняшних лидеров фракции “Слуги народа”. И не удивительно: 40 долларов на каждом мегаватте в час — это очень хорошие деньги", — сообщает издание.

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Источник: https://delo.ua/energetics/40-marzi-elektricestvo-iz-belarusi-v-ukrainu-postavlyayut-cerez-arabskuyu-prokladku-389609/
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