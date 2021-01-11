«Индикатор Баффета» достиг 13-летнего максимума: почему мировая экономика оказалась на грани коллапса

Индикатор предпочтительного рынка Уоррена Баффета подскочил до самого высокого уровня с октября 2007 года, предполагая, что мировые акции наиболее переоценены со времен глобального финансового кризиса 2008 года. Об этом пишет Markets Insider.



Уоррен Баффет. Фото: Reuters

Индикатор поднялся выше 121% в минувшие выходные, свидетельствуют данные Bloomberg, достигнув самого высокого значения с октября 2007 года. Аналитик Welt Хольгер Чепиц отметил тревожную веху в своем Твиттере.

"Индикатор Баффета бьет тревогу. Глобальный фондовый индекс mkt cap в настоящее время превысил 120% мирового ВВП, и таким образом он достиг уровня, на котором был до краха в 2008 году", – написал Хольгер Чепиц.

Отметим, "индикатор Баффета" делит рыночную капитализацию всех публично торгуемых акций во всем мире на глобальный показатель ВВП. Если этот показатель превышает 100%, то это свидетельствует, что мировой фондовый рынок переоценен относительно мировой экономики.

Баффетт рассказал об этом показателе в статье Fortune в 2001 году. Миллиардер-инвестор и генеральный директор Berkshire Hathaway назвал этот индикатор "лучшим и единственным" показателем стоимости рынка в любой момент времени. Он должен был стать сильным предупреждающим сигналом, когда рынки взлетели до рекордного уровня незадолго до краха доткомов.

Однако "индикатор Баффета" далек от совершенства. Например, он сравнивает текущие оценки акций с ВВП в прошлом квартале, и существуют значительные различия в качестве и частоте данных о ВВП в разных странах.

Кроме того, пандемия коронавируса вызвала широкое распространение экономических ограничений, которые искусственно снизили ВВП в последние месяцы. Акции также выиграли от экстраординарных стимулирующих усилий правительств, стремящихся поддержать свою экономику в условиях нынешнего кризиса.

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