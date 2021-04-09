Потребительские цены в Украине в марте 2021 года в сравнении с февралем увеличились на 1,7%. С начала 2021 года рост цен составил 4,1%. Данные обнародовала Государственная служба статистики, передает РБК-Украина.

Инфляция в Украине резко ускорилась: что подорожало в марте - фото из открытых источников

Ведомство сообщает, что инфляция ускорилась до 8,5% (согласно годовому измерению к марту 2020 года).

Продукты питания в Украине за прошлый месяц подорожали на 2,2%. Больше всего увеличилась стоимость подсолнечного масла — на 9,7%, сахара — на 4,8%, фруктов — на 3,5%. Стоимость спиртных напитков и табачных изделий возросла на 0,7%, на одежду и обувь — на 12,7%. Цены на жилье, воду, электроэнергия, газ и другие виды топлива остались без изменений.

Также сообщается, что предметы домашнего обихода и бытовая техника добавили в цене 0,5%, здравоохранение подорожало на 0,5%, транспорт — на 1,8% (в т.ч. топливо — на 5,7%), отдых и культура — на 0,4%, образование — на 0,3%, рестораны и гостиницы — на 0,8%. Стоимость связи не изменилась.





Напомним, что продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO ФАО) сообщила, что мировые цены на продукты питания растут десятый месяц подряд. По словам старшего научного сотрудника ННЦ "Институт аграрной экономики" Игоря Сабия, рост мировых цен на продукты питания непосредственно влияет на рост цен на эту продукцию в Украине. Эскперт считает, что рост цен на продукты питания обусловлен внутренними факторами: прошлогодним неурожаем, вызванным неблагоприятными погодными условиями; ростом цен на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, водоотведение, водоснабжение, увеличением минимальной заработной платы и, соответственно, начислений на нее; убытками, которые понесли аграрии, особенно овощеводы, вследствие введения в течение года необдуманных карантинных мероприятий и другими. Читайте детальнее в нашем материале.

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