Информация о рисках агрессии РФ временно обвалила курс гривны: подробности

Возможность вооруженной агрессии России на территории нашей страны привело к тому, что обрушился курс гривны. Новые негативные новости о рисках грядущего вторжения могут повторить разбалансировку ситуации. Об этом сообщает РБК-Украина.

Гривна временно ослабла (фото из открытых источников)

Как отметил специалист, представляющий Департамент казначейства и финансовых учреждений "ОТП Банка" Антон Куренный, осенью курс расслабился из-за того, что закончилась уплата налогов, а также на рынок вышло большое количество свободных денег на "зеленую" электроэнергию, которую конвертировали в валюту.

К обвалу также побуждали негативные новости со стороны зарубежных партнеров, связанных с предстоящей вооруженной агрессией со стороны РФ. Именно по этой причине увеличилось количество нерезидентов, выходивших из национального госдолга – их акции ОВГЗ уменьшились до 91 млрд гривен, а экспортеры не продавали выручку. Импортеры нефтепродуктов, напротив, стали их активнее закупать.

Кроме возможности эскалации со стороны соседнего государства, риски обвала углубили новый штамм коронавируса. Этот информационный негатив привел к тому, что международные рынки несколько дней находились в состоянии легкой паники.

По словам эксперта, процесс стабилизации начался, когда рынок ощутил первую попытку политиков сместить накопленный негатив и реакцию на возможность прекращения эскалации на границе. Особых успехов в процессе переговоров стороны не добились – но на встречу игроки рынка реагировали положительно, в частности, реализаторы, придерживавшие продажу, снова стали его участниками.

Другой финансист, Ярослав Кабин, представляющий "Идея Банк" отметил, что после переговоров между лидерами Америки и РФ, рыночная среда успокоилась, и гривна начала резко разворачиваться, укрепляя свой курс.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, изменится ли курс доллара в Украине и что будет с экономикой.

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