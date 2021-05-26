Инвест-няни в Украине: кто будет заниматься проблемами инвесторов

На заседании Наблюдательного совета "Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest" обновили его состав и назначили его руководителем главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.



Инвестиции. Фото: repeconomy.info

В состав Наблюдательного совета Офиса по привлечению инвестиций также вошли представители правительства Украины — заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков и министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Среди других членов Наблюдательного совета — президенты Торгово-промышленной палаты Украины и Американской торговой палаты в Украине Геннадий Чижиков и Андрей Гундер, исполнительные директора Европейской бизнес ассоциации и "Украинского дома в Давосе" Анна Деревянко и Александра Чопивская, а также народный депутат Украины Галина Янченко.

UkraineInvest — это правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций, напомнил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов. Учреждение создали в 2016 году. Этот совещательный орган при правительстве Украины должен помогать инвесторам и в расширении бизнеса.

В январе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инвесторы с капиталом в более 100 млн долларов получат персонального "опекуна" от украинского правительства.

Тогда на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава государства анонсировал программу Investment nanny (инвест-няни). Этот инвестиционный менеджер будет контактировать с инвестором круглосуточно по любым вопросам, заявлял президент.

Инвесторам, которые готовы присоединиться к большой приватизации в Украине, Зеленский пообещал пять лет налоговых каникул.

В декабря 2020 года Верховная Рада Украины приняла президентский законопроект об инвест-нянях, однако сумма инвестиций для получения господдержки была снижена со 100 до 30 млн долларов. В феврале Зеленский подписал этот закон.

По последним данным Госстата, капитальные инвестиции в Украину в январе-марте 2021 года составили 78 млрд 178,5 млн гривен. Больше всего инвестировано в материальные активы — свыше 17,2 млрд гривен вложили инвесторы в инженерные сооружения, почти 26,4 млрд гривен — в машины, оборудование и инвентарь. Инвестиции в землю составили лишь 224,9 млн гривен. Это наименьший показатель капитальных инвестиций по видам активов.

Напомним, Министерство финансов Украины обнародовало новые данные по росту и выплатам государственного долга.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины уволил двух заместителей министра здравоохранения и провел ряд новых назначений в правительстве.

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