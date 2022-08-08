Инвестиции в экономику во время войны: какие отрасли выжили и когда в Украину придут большие деньги



















Инвестиции в украинскую экономику во время войны (фото из открытых источников)

Украина продолжает бороться с РФ за свободу и независимость. Но что происходит с инвестициями в Украину во время войны? Какие отрасли продолжают приносить в нашу экономику деньги, а какие пострадали очень сильно. Но, что следует сделать, чтобы в нашу страну пришли новые инвестиции. Об этом говорили эксперты в ходе дискуссии "Инвестиции в Украину во время войны: готовы ли инвесторы финансировать экономику военного времени" на платформе портала "Комментарии".

Инвестиции не остановились

Глава украинской Ассоциации венчурного и частного капитала Андрей Колодюк имеет оптимистический прогноз и рассказывает, что ИТ-сектор держится и продолжает привлекать в Украину инвестиции даже вопреки войне.

"Инвестиции не остановились, инвестиции продолжаются. Если мы говорим о секторе ИТ-инвестиций, они продолжаются. За последние три недели были три сделки по 50 миллионов долларов. Есть и меньшие сделки. Поэтому соинвестирование, которое происходит в украинские компании или с украинскими учредителями в ИТ-секторы — это продолжается, потому что с 2014 года наш подход: мы инвестируем и вас приглашаем соинвестировать с нами, привел к тому, что у нас в Украине было проинвестировано за последние 8 лет 1 тысячу 350 ИТ-компаний, то есть в целом на 2,6 млрд долларов. Это происходит, потому что риск потери своего предприятия, так же как и в Израиле. Это происходит и эти риски несут венчурные инвесторы",- заявил эксперт.

Специалист проанализировал положение дел в реальном секторе экономики. По его мнению, это другая составляющая и там все гораздо хуже, потому что там работают другие механизмы, которые только начинают выстраиваться.

"Основной вопрос, который мы предлагаем решать это то, каким образом будут страховать риски, связанные с потерей оборудования или вашей инвестиции – это главный вопрос. Конечно во время войны такие механизмы только выстраиваются. Из последнего это – Европейский инвестиционный банк, который свои кредиты застраховывает. Но это только начинается, но пока не будет решен механизм, каким образом страховать эти риски, больших инвестиций в Украину не будет, ведь только венчурный капитал готов инвестировать, потому что он к этому немножко привык. Но если говорить о реальном секторе экономики, то там работают другие механизмы и гораздо больше работы", — подытожил Андрей Колодюк.

30 лет страна была недоинвестирована



Основатель First Kyiv investment club Иван Компан подчеркнул, что до войны в Украине был критически низкий уровень иностранных инвестиций. И даже, несмотря на войну, некоторые инвестиции будут продолжаться.

"Я не настолько оптимистичен, как господин Андрей. Но соглашаюсь, что инвестиции в ИТ-сектор идут – это хорошо, это наша надежда. Но ИТ-сектор очень отличается от реального сектора, потому что вы фактически инвестируете в продукт или в идею". В способности персонала. Если не выйдет в Украине, то легко забрать в другую страну.То, что касается инвестиций во время войны.Вроде бы у нас до войны инвестиции в страну прямо текли рекой . За все 30 лет страна была недоинвестирована. Уровень прямых иностранных инвестиций — это то, что сделало состоятельными много развивающих рынков, критически низкий все 30 лет. Вот Укртелеком", говорили мы, кто будет продавать его иностранцам. Дождались, что он вообще стал никому не нужен. Вместо того чтобы получить в конце за него миллиарды и это могло бы добавить развитию государству. И "Укртелеком" — это только один из таких примеров.

Также Иван Компан заявил, что Украина должна меняться, ведь война закончится, и нам нужно стать интересными для иностранных инвесторов.

"Наша главная проблема с точки зрения иностранных инвестиций, по моему убеждению, это не война. Вернее война, конечно, это — горе и беда. Война закончится. Вопрос в том, изменится ли страна после войны. И станем ли мы интересны инвесторам. Нужно сделать, чтобы мы стали интересными, потому что без иностранных инвестиций наше будущее будет очень неопределенным. Что можно немного подождать. Опять же не только война. Мы должны начинать изменения внутри страны, чтобы когда она закончится быть готовыми", — отметил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о крупной приватизации в Украине во время войны.





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