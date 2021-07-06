logo
Русский Українська

BTC/USD

33883.67

ETH/USD

2316.66

LTC/USD

137.31

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес экономика Из чего состоят и растут ли доходы украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Из чего состоят и растут ли доходы украинцев

Половину доходов украинцы получают от заработных плат, еще треть - от социальной помощи и трансфертов

сегодня, 20:45
Автор:

Андрей Ройко

Абсолютные доходы украинцев растут уже третий квартал подряд. Правда, темпы роста в I квартале этого года оказались меньше, чем IV квартале прошлого года — соответственно 1,0% и 5,8%. Об этом изданию "Комментарии" стало известно из оперативных данных, опубликованных на сайте Государственного управления статистики.

Из чего состоят и растут ли доходы украинцев

Структура доходов населения Украины в 1 квартале 2021 года, иллюстрация Госстат


Из чего состоят и растут ли доходы украинцев - фото 2

В общем, доходы населения в I квартале 2021 года составили 983,6 млрд грн, а расходы — 1067,0 млрд грн. Соответственно уменьшение сбережений составило сумму в 83,4 млрд грн. То есть, либо украинцы стали тратить больше, либо рост доходов населения обесценивает инфляционная составляющая.

По сообщению Госстата, имеющийся доход в расчете на одного украинца составил в I квартале этого года 18 010 гривен.

В целом, структура доходов населения почти наполовину (48,4%) состоит из заработных плат. Около 15% доходов украинцы получают из прибыли и смешанного дохода, 1,6% — от собственности, а еще треть доходов состоит из социальной помощи и полученных текущих трансфертов. При этом за последний год вырос процент социальной помощи в общей структуре доходов и уменьшился доход от собственности (см. первую иллюстрацию).

96,5% расходов украинцев за январь-март этого года пришлось на приобретение товаров и услуг. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот процент вырос на 3 процентных пункта. Также выросли расходы населения на оплату налогов и уменьшились на уплату дохода от собственности. При этом 8,5% всех своих расходов в первом квартале населения профинансировало из сбережений, то есть фактически украинцы становятся беднее.

В то же время, с весны этого года украинская власть под флагом "амнистии капитала", начала своеобразный "крестовый поход" на доходы украинском.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://ukrstat.gov.ua/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ