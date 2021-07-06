Из чего состоят и растут ли доходы украинцев

Абсолютные доходы украинцев растут уже третий квартал подряд. Правда, темпы роста в I квартале этого года оказались меньше, чем IV квартале прошлого года — соответственно 1,0% и 5,8%. Об этом изданию "Комментарии" стало известно из оперативных данных, опубликованных на сайте Государственного управления статистики.

Структура доходов населения Украины в 1 квартале 2021 года, иллюстрация Госстат









В общем, доходы населения в I квартале 2021 года составили 983,6 млрд грн, а расходы — 1067,0 млрд грн. Соответственно уменьшение сбережений составило сумму в 83,4 млрд грн. То есть, либо украинцы стали тратить больше, либо рост доходов населения обесценивает инфляционная составляющая.



По сообщению Госстата, имеющийся доход в расчете на одного украинца составил в I квартале этого года 18 010 гривен.

В целом, структура доходов населения почти наполовину (48,4%) состоит из заработных плат. Около 15% доходов украинцы получают из прибыли и смешанного дохода, 1,6% — от собственности, а еще треть доходов состоит из социальной помощи и полученных текущих трансфертов. При этом за последний год вырос процент социальной помощи в общей структуре доходов и уменьшился доход от собственности (см. первую иллюстрацию).

96,5% расходов украинцев за январь-март этого года пришлось на приобретение товаров и услуг. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот процент вырос на 3 процентных пункта. Также выросли расходы населения на оплату налогов и уменьшились на уплату дохода от собственности. При этом 8,5% всех своих расходов в первом квартале населения профинансировало из сбережений, то есть фактически украинцы становятся беднее.

В то же время, с весны этого года украинская власть под флагом "амнистии капитала", начала своеобразный "крестовый поход" на доходы украинском.

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