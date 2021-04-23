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Главная Новости Бизнес экономика Изменится ли в Украине уровень безработицы — прогноз НБУ
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Изменится ли в Украине уровень безработицы — прогноз НБУ

В Национальном банке уверяют, что в 2021 году объем безработицы среди украинцев постепенно уменьшится

сегодня, 15:09
Автор:

Вечканова Елена

Коронавирусная пандемия внесла много корректив в экономическую жизнь украинцев. Значительная часть населения понесла финансовые убытки или и вовсе потеряла место работы. Специалисты Нацбанка спрогнозировали, чего ожидать на рынке работы в 2021 году и ближайшем будущем.

Изменится ли в Украине уровень безработицы — прогноз НБУ

Уровень безработицы в Украине должен снизиться к концу 2021 года. Фото из открытых источников

По информации НБУ, уже к концу текущего года процент людей, не имеющих работы, должен значительно сократиться. Среднее годовое значение прогнозируют на уровне 9,1%.

Это слегка выше привычного "естественного" уровня безработицы в Украине, который обычно достигает 8,5%. Однако такой цифры в Нацбанке ожидают уже к 2022 году.

Как предполагают специалисты, на нормализацию показателя будет влиять постепенное возвращение активности в экономической отрасли страны. При этом не следует забывать, что увеличение заработной платы, которое еще планируется, также будет влиять на возможность трудоустройства.

В НБУ отмечают, что не весь бизнес потянет увеличение необходимого объема выплат за проделанную работу. Так что этот момент может влиять негативно на количество неработающих украинцев.

Также финансисты напомнили, чего ожидать от размера зарплат в целом. В 2021 году, как и в следующем, планируется незначительное повышение общего дохода граждан.

Специалисты Нацбанка прогнозируют, что размер номинальной заработной платы увеличится на 17,8% в 2021 году, а реальной — на 8,6%. В 2022 году эти цифры составят 9,7% и 3,9% соответственно.

В целом на ближайшие три года прогнозируется небольшой рост общей экономики. Только к концу 2021-го, считают эксперты, этот сектор сможет укрепиться на почти 4%. Также предполагается, что украинцы увидят снижение инфляции и возвращение данного показателя к 5-процентному целевому диапазону.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, сколько денег из госбюджета получили неработающие украинцы во время карантина.

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Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/ukrayinska-ekonomika-u-20212023-rokah-zrostatime-tempami-na-rivni-blizko-4-a-inflyatsiya-pochne-spovilnyuvatisya-voseni-2021-roku--inflyatsiyniy-zvit
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