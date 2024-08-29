К кэшбеку от Зеленского присоединятся крупнейшие сети супермаркетов: детали

Крупнейшие продуктовые сети Украины подтвердили присоединение к программе "Национальный кэшбек". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Forbes Ukraine, цитируя заявление исполнительного директора Ukrainian Food Retail Alliance (UFRA) Натальи Петровской.

Национальный кэшбек. Фото: из открытых источников

Forbes пишет, что с сентября "АТБ-маркет", "Сильпо", Novus, Varus и "Auchan Украина" официально присоединятся к программе и присоединятся к ее бета-тестированию.

"Ритейлеры считают, что кроме поддержки украинских товаров, программа поможет выделить прозрачных игроков рынка розничной торговли, ведь для начисления кэшбека продавец должен выдать покупателю фискальный чек", — рассказала Петровская.

Сейчас проводятся последние консультации с Минэкономики и внутренние технические согласования в торговых сетях. Каждая сеть самостоятельно сообщит покупателям о запуске работы программы Национальный кэшбек в магазинах.

Стоит от метить, украинские производители с 24 августа могут подавать заявки на участие в программе "Национальный кэшбек" через портал Дія.

В Минэкономики предусматривают рост ВВП до конца 2024 года на 0,25 процентного пункта благодаря программе "Национальный кэшбек".

Читайте также на портале "Комментарии" — в правительстве сообщили, что в Украине будет действовать программа "Национальный кэшбек". Программа, согласно которой граждане будут получать компенсацию 10% стоимости купленных ими украинских товаров, заработает 2 сентября 2024 года. Граждане через Дию будут получать компенсацию за покупку товаров, произведенных в Украине. Как это отразится на бюджете? Откуда финансирование? Будет ли кэшбек облагаться налогом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



