Кабмин запускает Национальный кэшбек: откуда деньги в бюджете, что настораживает

В правительстве сообщили, что в Украине будет действовать программа "Национальный кэшбек". Программа, согласно которой граждане будут получать компенсацию 10% стоимости купленных ими украинских товаров, заработает 2 сентября 2024 года. Граждане через Дию будут получать компенсацию за покупку товаров, произведенных в Украине. Как это отразится на бюджете? Откуда финансирование? Будет ли кэшбек облагаться налогом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Кабмин утвердил Национальный кэшбек

Откуда деньги на кэшбек

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сразу отметил, что его отношение к этой программе зависит от того, что является источником формирования финансового ресурса для финансирования этой программы.

"Хочу напомнить, что до конца этого года под эту программу планируется использовать 3 млрд гривен и на будущий год заложить 6 млрд. Если деньги на эту программу дали доноры, то вообще никаких вопросов. Поддерживаем, прекрасно. Это поддержка промышленности, поддержка национального производителя, дополнительная активизация внутреннего рынка. Если же деньги на эту программу вытащили из внутренних резервов Украины, за счёт средств, которые могли бы пойти на безопасность и оборону, я против этих вещей. У нас не хватает полтриллиона денег. И моё отношение напрямую зависит от того, откуда правительство собирается эти деньги вытаскивать. Если вместо того, чтобы оплатить боеприпасы, платится кэшбэк – это не применимо, это нереально, это невозможно в стране, которая воюет. Если кэшбэк платится за счёт денег, которые невозможно использовать на войну, которые дали партнёры, вообще не вопрос. Это положительный момент", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Он уточнил, что на сегодняшний день правительство ни в одном своём анонсе, ни в одной своей презентации, связанной с началом действия этой программы, не сказало – откуда деньги.

"Этот вопрос является принципиальным. Потому что, если для того, чтобы оплатить этот кэшбэк, нужно увеличивать налоги на экономику и промышленность в Украине — это бред ", - подытожил эксперт.

Есть моменты, которые уже вызывают вопросы

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников так прокомментировал ситуацию:

"Идея достаточно специфическая, призванная поощрить граждан активнее покупать украинские товары. Соответственно, если граждане будут покупать украинские товары, то до 10% стоимости этих товаров им будет возвращаться обратно. И эту сумму украинцы смогут тратить и дальше. Эта идея состоит в том, чтобы оживить спрос в государстве на украинскую продукцию".

Что касается технического выполнения, то, по словам эксперта, здесь идет привязка к Дии. Тем, кто имеет приложение Дия, нужно будет открывать то ли виртуальную карту, то ли карту не виртуальную, но, опять же, через это приложение и накапливать.

"Не на все товары будет распространяться программа. Есть перечень товаров, на которые идет кэшбек, а на которые не идет. Максимальная сумма в месяц – это 3000 грн, которые можно накопить, но, учитывая, что это 10% от товаров, нужно, чтобы гражданин по крайней мере купил украинских товаров на 30 тысяч грн в месяц. Это большая сумма для рядового гражданина. И действительно, возникает вопрос, откуда финансировать данную программу. Если финансировать из бюджета, то нужно прописывать определенную сумму на этот кэшбек. И это при том, что на сегодняшний день у нас бюджет выполняется плохо. У нас не все перекрывают партнеры и есть вероятность того, что будут ограничения по выплатам и так далее. Что касается возможности налогообложения кэшбека, то, насколько мне известно, Верховная Рада должна внести изменения в налоговое законодательство относительно неналогообложения этих поступлений, но сейчас это на уровне какого-то законопроекта. На сегодняшний день этот кэшбек должен облагаться налогом", – прокомментировал Алексей Плотников.

По его мнению, правительство делает что-то вроде того, что оно пыталось сделать, когда у нас была пандемия коронавируса, когда не было спроса на отечественную продукцию, тогда ввели электронную помощь, раздали всем по 1000 грн, на которые можно было купить специфические товары или же заказать услуги. Похожая попытка делается сейчас, когда есть попытки оживить торговлю и спрос на украинскую продукцию.

Что касается негативного момента и может не нравиться, то эксперт отметил, что малообеспеченные граждане вряд ли будут "играть" в этот кэшбек.

"Вряд ли они будут покупать товары в каких-нибудь крупных супермаркетах. Они скорее пойдут в какой-то маленький киоск, в котором те же товары будут дешевле или, возможно, по каким-то другим соображениям. А маленькие торговые структуры скорее всего не будут подключены к этому кэшбеку. Мне не нравится, что заложена сумма в 10%. Речь о сумме в 3000 грн, которая подъемна только для крупных покупателей, у которых потребление 30 тысяч грн в месяц. Всё это очень сомнительно. К тому же граждан могут отпугивать бюрократические вещи, связанные с оформлением виртуальной карточки, с процедурой поступления средств, привязанной к отдельной дате в месяце", – подытожил Алексей Плотников.

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