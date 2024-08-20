Почему нам рассказывают, что денег в бюджете не хватает: можно ли не повышать налоги

В Украине не прекращают подымать тему повышения налогов, что, якобы необходимо, чтобы и дальше финансировать армию и закрывать вопросы сектора обороны. При этом на фоне этой информации контрастирует другая информация о том, что зарплата менеджера среднего звена (руководитель департамента) государственного предприятия Леса Украины составляет суммы от 380 до 520 тысяч гривен в месяц. Денег в бюджете не хватает, нужно ли поднимать налоги и тарифы? Где взять сотни миллиардов гривен? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Налоги. Фото из открытых источников

Нужно навести порядок с бюджетом, из государственными платежами

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко так прокомментировал ситуацию:

"Я глубоко убеждён в том, что, если мы покопаемся во всех бюджетных платежах, во всех бюджетах городов, государственных компаний, областных военных администраций и наведём там порядок, мы точно сможем прожить без поднятия налогов и тарифов. Я уже приводил пример о том, что менеджер среднего звена госпредприятия Леса Украины получает зарплату от 380 до 520 тысяч грн в месяц. Мы можем спокойно урезать раза в два-три эти зарплаты. Ничего абсолютно не изменится, но огромное количество денег попадёт в бюджет".

Эксперт отметил, что у нас таких государственных компаний, как НАК Нафтогаз, Укргаздобыча, Укрнафта, Укрзализныця и так далее – очень много. Плюс органы местного самоуправления, где выписываются заоблачные премии за мнимые достижения.

"Вот вам эти миллиарды гривен, десятки сотни миллиардов гривен, которых нам не хватает. Вот здесь нужно копаться, а не искать деньги, не поднимать налоги и не поднимать тарифы. Если мы наведём порядок с бюджетом, из государственными платежами, нам точно не нужно будет ближайший год, а то и два-три года поднимать ни налоги, ни тарифы", – подытожил Олег Попенко.

Никакой нехватки денег нет

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович отметил, что тема повышения налогов возникла, как следствие просчетов при формировании бюджета. На войну в прошлом году было выделено 2 триллиона 97 млрд грн. При этом на 2024 год было выделено полтора триллиона гривен.

"То есть, заранее была организована дыра в размере 500 млрд грн. То есть, даже, если бы мы хотели достичь такого же военного результата, как и в 23-м году, то есть не очень хорошего, мы должны были оставить финансирование как в прошлом году, но почему-то сократили финансирование армии на 500 млрд. И сейчас армия почувствовала это недостаточное финансирование. И потому правительство закричало, что нужно где-то находить деньги, а это просто просчет того, кто создавал, кто формировал бюджет. Никакой нехватки денег нет. Вся западная помощь поступает своевременно и в этом году наш бюджет будет снова больше, чем 4 триллиона гривен. Вся помощь есть, деньги есть. И это просто такой инфошум, который создают наше правительство, наши члены правительства для увеличения налогов, чтобы скрыть свой просчет и нежелание выделять деньги на армию", – отметил эксперт.

Павел Себастьянович отмечает, что даже поступление налогов превышает все планы. Все, что рассчитывал получить министр финансов Марченко и глава налогового комитета Гетманцев – все собрано.

"Более того, собрано больше, чем было по плану. То есть, был именно просчет на выделение денег на армию и прямо сейчас нужно направить больше денег на армию, а тем более на 25-й год. Сейчас наверняка формируется бюджет. Источники финансирования армии – это, прежде всего, золотовалютный резерв Нацбанка. Непонятно, зачем туда было направлено во время войны 640 млрд. грн. Также на Нацбанк было израсходовано из бюджета 200 млрд грн, как проценты по ОВГЗ, которые он раздал коммерческим банкам по депозитным сертификатам. Это первый источник, где уже приблизительно 800 миллиардов для финансирования войны. Второй источник – это, конечно, налоговая и таможня, где по расчетам специалистов потери бюджета составляют примерно 400 млрд грн в год. Так это было еще до войны сочтено, а сейчас бюджет увеличился больше, чем в два раза. То есть и дыра от незаконного возмещения НДС, фиктивного экспорта, скруток, обналов, контрафакта, неуплаты акциза сейчас составляет 600-700 млрд в год и последняя дыра – это государственные закупки. Все мы знаем, что на государственные закупки тратятся большие средства. Если взять прошлый год, то эта сумма составила 963 млрд. Большая часть этих денег – непонятные издержки. Во время войны они просто не нужны. Строительство, авто для чиновников, новое офисное оборудование, проектирование каких-то новых сооружений, асфальтирование, развязки – все это не нужно, а нужно строить военные заводы. Поэтому минимум полтора триллиона прямо сейчас есть в распоряжении правительства для увеличения финансирования армии. Увеличение налогов ни к чему не приведет", – констатировал эксперт.

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