Кабинет министров выделил 10 банкам почти 1,5 млрд госгарантий

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Нарожный Дмитрий
Кабинет министров предоставил
банкам 1,4 млрд грн государственных гарантий на портфельной основе за 2022 год.
На кредитование бизнеса банки получили 1,4 млрд грн. Фото: Pixabay
Как говорится в
постановлении правительства, деньги банки выделят для кредитования микро-,
малого и среднего бизнеса.
В документе говорится, что средства Кабмин распределил следующим образом:
– "Укргазбанк" – 849 млн грн;
– "Ощадбанк" – 425 млн грн;
– банк "Гарант" – 43 млн грн;
– банк "Южный" – 26 млн;
– банк "Украинский капитал" – 14 млн грн;
– "Метабанк" – 13 млн грн;
– "Правэкс Банк" и "Укрстройинвестбанк" – по 8
млн грн;
– "Банк инвестиций и сбережений" и "А-Банк" – по 7 млн грн.
Напомним, с 4 мая текущего года Национальный банк Украины (НБУ) сократит лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 15% до 5% от их регулятивного капитала.
В Нацбанке отмечают, что новые правила не
касаются привлечения банками депозитов в иностранной валюте.
Так, банкам временно запрещено заключать ряд деривативных контрактов денежного рынка (кроме свопов), в частности, контрактов, на основании которых возникают обязанности у сторон по покупке, продаже иностранной валюты или банковских металлов за гривну и контрактов, базовым показателем которых является курс иностранной валюты к гривне, валютный индекс (курсы нескольких валют) выраженный в гривне или цена на банковские металлы в украинской валюте.
Кроме этого, с 30 апреля НБУ обновил порядок
определения банками-эмитентами курса гривни к иностранным валютам при совершении
сделок с использованием электронных платежных средств.
При этом курс гривни к иностранной валюте не
должен превышать более, чем на 10% официальный курс НБУ, действующий в день
отражения банком операции, в случае списания со счета клиента денег в гривне,
если межбанковский перевод по такой операции клиента осуществляется в инвалюте.
Ранее руководство Нацбанка разрешило банковским учреждениям продавать иностранную валюту гражданам.
В НБУ считают, что этот процесс поможет уменьшить рынок нелегальных валютных операций.
Кроме этого, Нацбанк определил особенности
установления курсов наличных валют для операций уполномоченных учреждений с
клиентами, в частности:
– курс по реализации наличной валюты такими
учреждениями может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ на
день совершения операции;
– курс покупки наличной валюты уполномоченными
учреждениями не должен быть ниже официального курса НБУ на день совершения
сделки.
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