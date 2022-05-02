Кабинет министров выделил 10 банкам почти 1,5 млрд госгарантий

Кабинет министров предоставил банкам 1,4 млрд грн государственных гарантий на портфельной основе за 2022 год.

На кредитование бизнеса банки получили 1,4 млрд грн. Фото: Pixabay

Как говорится в постановлении правительства, деньги банки выделят для кредитования микро-, малого и среднего бизнеса.

В документе говорится, что средства Кабмин распределил следующим образом:

– "Укргазбанк" – 849 млн грн;

– "Ощадбанк" – 425 млн грн;

– банк "Гарант" – 43 млн грн;

– банк "Южный" – 26 млн;

– банк "Украинский капитал" – 14 млн грн;

– "Метабанк" – 13 млн грн;

– "Правэкс Банк" и "Укрстройинвестбанк" – по 8 млн грн;

– "Банк инвестиций и сбережений" и "А-Банк" – по 7 млн грн.

Напомним, с 4 мая текущего года Национальный банк Украины (НБУ) сократит лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 15% до 5% от их регулятивного капитала.

В Нацбанке отмечают, что новые правила не касаются привлечения банками депозитов в иностранной валюте.

Так, банкам временно запрещено заключать ряд деривативных контрактов денежного рынка (кроме свопов), в частности, контрактов, на основании которых возникают обязанности у сторон по покупке, продаже иностранной валюты или банковских металлов за гривну и контрактов, базовым показателем которых является курс иностранной валюты к гривне, валютный индекс (курсы нескольких валют) выраженный в гривне или цена на банковские металлы в украинской валюте.

Кроме этого, с 30 апреля НБУ обновил порядок определения банками-эмитентами курса гривни к иностранным валютам при совершении сделок с использованием электронных платежных средств.

При этом курс гривни к иностранной валюте не должен превышать более, чем на 10% официальный курс НБУ, действующий в день отражения банком операции, в случае списания со счета клиента денег в гривне, если межбанковский перевод по такой операции клиента осуществляется в инвалюте.

Ранее руководство Нацбанка разрешило банковским учреждениям продавать иностранную валюту гражданам.



В НБУ считают, что этот процесс поможет уменьшить рынок нелегальных валютных операций.

Кроме этого, Нацбанк определил особенности установления курсов наличных валют для операций уполномоченных учреждений с клиентами, в частности:

– курс по реализации наличной валюты такими учреждениями может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ на день совершения операции;

– курс покупки наличной валюты уполномоченными учреждениями не должен быть ниже официального курса НБУ на день совершения сделки.

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