НБУ разрешил украинцам покупать валюту: что известно

Руководство Национального банка Украины с 14 апреля 2022 г. предоставило разрешение банковским учреждениям реализовать иностранную валюту в наличности гражданам. При этом здесь ожидают, что начавшийся процесс реализации наличной валюты банковскими учреждениями будет предотвращать уменьшение возможности для того, чтобы функционировал рынок нелегальных валютообменных операций и уменьшались риски для граждан. Об этом сообщили в НБУ.

Украинцам разрешили покупать наличные деньги (фото из открытых источников)

Вместе с тем, чтобы уменьшить давление на валютный рынок, НБУ предусмотрел, что уполномоченное учреждение вправе осуществлять продажу наличной валюты клиентам в пределах разницы между общими объемами купленной ею наличной иностранной валюты и проданной. Эта разница будет рассчитываться начиная с 13 апреля 2022 года.

Также Национальный банк определил особенности установления курсов наличных валют для операций уполномоченных учреждений с клиентами, в частности:

курс по реализации наличной валюты такими учреждениями может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ на день совершения операции;

курс покупки наличной валюты уполномоченными учреждениями не должен быть ниже официального курса НБУ на день совершения сделки.

Обращаем ваше внимание, что продажа безналичной валюты банками клиентам–физическим лицам и дальше запрещена, кроме исключений, определенных постановлением №18 от 24 февраля 2022 года (с изменениями).

Кроме того, с целью недопущения неконтролируемого вывода капитала за границу, НБУ ввел запрет для банков досрочно погашать кредиты, полученные ими от нерезидентов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в НБУ рассказали о ситуации на валютном рынке.

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