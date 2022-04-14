НБУ разрешил украинцам покупать валюту: что известно

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Лиля Воробьева
Руководство Национального банка Украины с 14 апреля 2022 г. предоставило разрешение банковским учреждениям реализовать иностранную валюту в наличности гражданам. При этом здесь ожидают, что начавшийся процесс реализации наличной валюты банковскими учреждениями будет предотвращать уменьшение возможности для того, чтобы функционировал рынок нелегальных валютообменных операций и уменьшались риски для граждан. Об этом сообщили в НБУ.
Украинцам разрешили покупать наличные деньги (фото из открытых источников)
Вместе с тем, чтобы уменьшить давление на валютный рынок, НБУ предусмотрел, что уполномоченное учреждение вправе осуществлять продажу наличной валюты клиентам в пределах разницы между общими объемами купленной ею наличной иностранной валюты и проданной. Эта разница будет рассчитываться начиная с 13 апреля 2022 года.
Также Национальный банк определил особенности установления курсов наличных валют для операций уполномоченных учреждений с клиентами, в частности:
Обращаем ваше внимание, что продажа безналичной валюты банками клиентам–физическим лицам и дальше запрещена, кроме исключений, определенных постановлением №18 от 24 февраля 2022 года (с изменениями).
Кроме того, с целью недопущения неконтролируемого вывода капитала за границу, НБУ ввел запрет для банков досрочно погашать кредиты, полученные ими от нерезидентов.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в НБУ рассказали о ситуации на валютном рынке.
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