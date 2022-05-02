НБУ сократит лимиты валютных позиций банков

С 4 мая текущего года Национальный банк Украины (НБУ) сократит лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 15% до 5% от их регулятивного капитала.

Национальный банк Украины. Фото: пресс-служба НБУ

Как сообщает пресс-служба регулятора, с 30 апреля банки приостановили выдачу новых сберегательных сертификатов, которые номинированы в валюте.

При этом, в Нацбанке отмечают, что новые правила не касаются привлечения банками депозитов в иностранной валюте.

Так, банкам временно запрещено заключать ряд деривативных контрактов денежного рынка (кроме свопов), в частности, контрактов, на основании которых возникают обязанности у сторон по покупке, продаже иностранной валюты или банковских металлов за гривну и контрактов, базовым показателем которых является курс иностранной валюты к гривне, валютный индекс (курсы нескольких валют) выраженный в гривне или цена на банковские металлы в украинской валюте.

Кроме этого, с 30 апреля НБУ обновил порядок определения банками-эмитентами курса гривни к иностранным валютам при совершении сделок с использованием электронных платежных средств.

При этом курс гривни к иностранной валюте не должен превышать более, чем на 10% официальный курс НБУ, действующий в день отражения банком операции, в случае списания со счета клиента денег в гривне, если межбанковский перевод по такой операции клиента осуществляется в инвалюте.

Курс гривни к инвалюте должен быть равным или быть выше официального курса Нацбанка (действующего в день отражения банком операции) в случае списания со счета клиента средств в инвалюте, если межбанковский перевод по такой операции клиента проводится в гривне и при зачислении на счет клиента денег в нацвалюте, если межбанковский перевод по такой операции осуществляется в иностранной валюте.

Ранее руководство Национального банка Украины разрешило банковским учреждениям продавать иностранную валюту гражданам.

В НБУ считают, что этот процесс поможет уменьшить рынок нелегальных валютных операций.

Кроме этого, Нацбанк определил особенности установления курсов наличных валют для операций уполномоченных учреждений с клиентами, в частности:

курс по реализации наличной валюты такими учреждениями может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ на день совершения операции;

курс покупки наличной валюты уполномоченными учреждениями не должен быть ниже официального курса НБУ на день совершения сделки.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России украинцы продали гораздо больше валюты, чем купили. Разница составляет более 350 миллионов долларов.

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