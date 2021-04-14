Кабмин предложил перейти с газа на биотопливо: сможет ли Украина стать более независимой

Кабинет министров предложили некоторые изменения, которые помогут в дальнейшем снизить тарифы на отопление до 10%. Кроме того, предприятия, которые вместо газа на производственных мощностях сжигают исключительно дрова (биотопливо), предлагают освободить от налога на выбросы углекислого газа. Сайт "Комментарии" поинтересовался у экспертов, как данное предложение может повлиять на страну и население в экономическом плане? Сможет ли переход на биотопливо сделать Украину менее зависимой от импортного газа?

Газ в Украине: Кабмин предлагает перейти на биотопливо. Коллаж: "Комментарии"/Дмитрий Романюк





Переход на биогаз — переспективное решение

Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский призывает разделять в смысле ставки на вид топлива — дрова и биогаз.

"Дрова — это тупиковый путь, — уверен он. – А вот биогаз достаточно перспективен. Но надо пройти большой путь. Это и новый закон, и налоговые решения, но без отмены, по моему мнению, налога на выбросы".

По словам Леонида Униговского, если принять подобный закон, то года за четыре можно существенно сократить импорт газа.





Предложение может не "взлететь"

Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип отмечает, что в нашей стране достаточно высокий потенциал биомассы, чтобы заместить другие виды топлива, прежде всего, газ.

"Рациональнее всего это делать в промышленных котельных, которые обслуживают целые кварталы, представляя услуги теплоснабжения. Но могут твердотопливные котлы использоваться и частным домохозяйствами, — отмечает эксперт. – Однако такой вид использования биоресурсов не считается достаточно практичным. Более приемлемый способ – пиролиз, а именно — термическое разложение органических и многих неорганических соединений".

При этом Андриан Прокип напоминает, что история со стимулированием перехода на биотопливо, продвижение твердотопливных котлов у нас уже была.

"В 2014-2015 гг проходили соответствующие кампании. Обещали, что потребление газа в сфере ЖКХ сократится в два раза. Но этого не произошло. Важно понимать, что нужна модернизация системы теплоснабжения. Нужно делать всё в комплексе, а не просто продвигать ставку на биотопливо в целом и твердотопливные котлы в частности. Учитывая, что с модернизацией у нас – проблемы, есть сомнения, что эта идея "взлетит" и будет иметь положительный результат", — резюмирует эксперт.

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