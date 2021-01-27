Кабмин установил предельную цену на газ для совладельцев многоквартирных домов

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании согласовал постановление об ограничении предельной цены на газ для объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Максимальная стоимость кубометра газа для ОСМД составит 6,99 грн, сообщает в своем канале Telegram Народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании Кабмина.



Постановление Кабмина. Фото: джерело

"По оценкам Минэнерго в августе-декабре 2020 года из-за наличия доминирующего положения в региональных газоснабжающих компаниях, потребители переплатили 8,4 млрд гривен (или 670 гривен за каждого абонента)", — отметил Гончаренко.

Ранее соответствующее решение об установлении предельной цены было принято только для "бытовых потребителей", однако Кабмин доработал это решение и для ОСМД, путем внесения изменений в основное Ростановление от 9 декабря 2020 года.

"Правительство установило, что предельная цена на газ должна быть также и для ОСМД. Средняя цена газа от региональных газоснабжающих компаний больше на 37% чем от ГК "Нафтогаз-Украина". Именно поэтому, Кабмин принял решение о введении предельной цены на газ." , — констатирует Алексей Гончаренко.

Напомним, что Постановление Кабинета Министров Украины №1236 от 9 декабря 2020 касалась условий введения карантина и противоэпидемических мероприятий. После массовых "тарифных протестов" по всей стране Президент Украины поставил Правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения. Кабмином было принято решение ввести ограничения на максимальную стоимость газоснабжения до конца отопительного сезона, соответствующие изменения были внесены 18 января 2021.

Ранее эксперты рассказали об ошибках власти и заговоре монополий, которые приводят к заоблачным тарифам на газ.



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