Кабмин возобновил льготную программу аренды госимущества на время военного положения

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Нарожный Дмитрий
Кабинет Министров Украины
утвердил проект постановления о вопросах аренды государственного и
коммунального имущества в период действия военного положения с упрощенным
порядком.
Правительство снова предоставило арендаторам жилья скидки до 100%. Фото: Facebook/Кабинет министров Украины
Как сообщает пресс-служба
Кабмина, документ был разработан специалистами Фонда государственного имущества
Украины (ФГИУ) и Министерством экономики.
Согласно документу, арендаторам
предоставляются скидки до 100% и льготные условия.
По словам исполняющей
обязанности главы ФГИУ Ольги Батовой, скидки получат арендаторы на всей
территории Украины, а действие постановления охватывает весь период с начала
введения военного положения.
В частности, как отметила
Батова, до конца года полностью будут освобождены от арендной платы граждане
Украины в местах, где ведутся боевые действия, а до 30 сентября – в тех
областях, которые пострадали от войны.
"До 30 мая за аренду
госимущества не будут платить в областях с угрозой боевых действий. Во всех
других регионах арендаторы объектов госимущества получают скидку 50%, а
арендаторы единых имущественных комплексов будут платить на 25% меньше", – рассказала
чиновница.
Батова добавила, что в случае оплаты аренды с начала действия военного положения, деньги будут зачислены арендаторам в будущие периоды, после завершения действия скидок.
Вся информация о новом порядке аренды на время действия военного положения, а также о доступных для аренды объектах государственного имущества, доступна на сайте orenda.gov.ua.
Документ вводит следующие изменения:
– бизнес, арендующий имущество для релокации, будет платить льготную арендную ставку (1 грн за 1 квадратных метров) в течение первых 6 месяцев аренды;
– до конца года полностью освобождаются от арендной платы арендаторы на территории административно-территориальных единиц, где прекращен доступ пользователей к единым и государственным реестрам, держателем которых является Минюст – это Донецкая, Луганская, Херсонская области, Автономной республики Крым и города Севастополь, а также части Николаевской , Харьковской и Запорожской областей;
– освобождение от арендной платы государственного имущества до 30 сентября 2022 года на территории областей, где происходили боевые действия: Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской областей и города Киева (за пределами административно-территориальных единиц указанных выше);
– освобождение от арендной платы за аренду государственного имущества предоставляется арендаторам на территориях Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и Одесской областей, но не более чем до 30 мая 2022 года;
– на всей территории Украины арендаторам государственного имущества предоставляется скидка – 50%, арендаторам единых имущественных комплексов предоставляется скидка в размере 25%;
– на всей территории Украины освобождаются от арендной платы лица, призванные или принятые на военную службу после объявления военного положения;
– органы местного самоуправления будут иметь возможность дополнительно принимать решения по увольнению и скидкам по договорам аренды коммунального имущества;
– авансовый взнос и депозит для договоров уменьшены до размера одной месячной арендной платы. Предусмотрена возможность возврата обеспечительных депозитов арендаторам;
– не применяются ограничения и требования по субаренде для действующих договоров;
– автоматически будет продолжаться действие договоров аренды, которые завершаются в период военного положения. Договоры аренды могут быть досрочно прекращены по заявлению арендатора;
– документы по результатам аукционов подписываются электронной подписью, если победитель аукциона не настаивает на подписании в форме;
В Кабмине добавили, что в свое время Верховная Рада Украины приняла во втором чтении разработанный Фондом госимущества, народными депутатами и Правительством законопроект №7192 о внесении изменений в Закон Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества", позволивший Правительству установить особый порядок и условия аренды государственного имущества на время военного положения.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России и массового выезда украинцев из южных и восточных регионов цены на аренду недвижимости взлетели в несколько раз.
В частности, наибольший прирост арендной оплаты наблюдался именно во Львовской области. По словам руководителя Львовского отдела Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Андрея Борисова, в регионе выросли цены на 50 – 100% от довоенной стоимости.
За этот же период в Ужгороде цены выросли на 30 – 50. В Ивано-Франковске стоимость аренды жилья подорожала всего на 25%.
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