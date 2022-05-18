Кабмин возобновил льготную программу аренды госимущества на время военного положения

Кабинет Министров Украины утвердил проект постановления о вопросах аренды государственного и коммунального имущества в период действия военного положения с упрощенным порядком.

Правительство снова предоставило арендаторам жилья скидки до 100%. Фото: Facebook/Кабинет министров Украины

Как сообщает пресс-служба Кабмина, документ был разработан специалистами Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) и Министерством экономики.

Согласно документу, арендаторам предоставляются скидки до 100% и льготные условия.

По словам исполняющей обязанности главы ФГИУ Ольги Батовой, скидки получат арендаторы на всей территории Украины, а действие постановления охватывает весь период с начала введения военного положения.

В частности, как отметила Батова, до конца года полностью будут освобождены от арендной платы граждане Украины в местах, где ведутся боевые действия, а до 30 сентября – в тех областях, которые пострадали от войны.

"До 30 мая за аренду госимущества не будут платить в областях с угрозой боевых действий. Во всех других регионах арендаторы объектов госимущества получают скидку 50%, а арендаторы единых имущественных комплексов будут платить на 25% меньше", – рассказала чиновница.

Батова добавила, что в случае оплаты аренды с начала действия военного положения, деньги будут зачислены арендаторам в будущие периоды, после завершения действия скидок.

Вся информация о новом порядке аренды на время действия военного положения, а также о доступных для аренды объектах государственного имущества, доступна на сайте orenda.gov.ua.

Документ вводит следующие изменения:

– бизнес, арендующий имущество для релокации, будет платить льготную арендную ставку (1 грн за 1 квадратных метров) в течение первых 6 месяцев аренды;

– до конца года полностью освобождаются от арендной платы арендаторы на территории административно-территориальных единиц, где прекращен доступ пользователей к единым и государственным реестрам, держателем которых является Минюст – это Донецкая, Луганская, Херсонская области, Автономной республики Крым и города Севастополь, а также части Николаевской , Харьковской и Запорожской областей;

– освобождение от арендной платы государственного имущества до 30 сентября 2022 года на территории областей, где происходили боевые действия: Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской областей и города Киева (за пределами административно-территориальных единиц указанных выше);

– освобождение от арендной платы за аренду государственного имущества предоставляется арендаторам на территориях Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и Одесской областей, но не более чем до 30 мая 2022 года;

– на всей территории Украины арендаторам государственного имущества предоставляется скидка – 50%, арендаторам единых имущественных комплексов предоставляется скидка в размере 25%;

– на всей территории Украины освобождаются от арендной платы лица, призванные или принятые на военную службу после объявления военного положения;



– органы местного самоуправления будут иметь возможность дополнительно принимать решения по увольнению и скидкам по договорам аренды коммунального имущества;

– авансовый взнос и депозит для договоров уменьшены до размера одной месячной арендной платы. Предусмотрена возможность возврата обеспечительных депозитов арендаторам;

– не применяются ограничения и требования по субаренде для действующих договоров;

– автоматически будет продолжаться действие договоров аренды, которые завершаются в период военного положения. Договоры аренды могут быть досрочно прекращены по заявлению арендатора;

– документы по результатам аукционов подписываются электронной подписью, если победитель аукциона не настаивает на подписании в форме;

В Кабмине добавили, что в свое время Верховная Рада Украины приняла во втором чтении разработанный Фондом госимущества, народными депутатами и Правительством законопроект №7192 о внесении изменений в Закон Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества", позволивший Правительству установить особый порядок и условия аренды государственного имущества на время военного положения.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России и массового выезда украинцев из южных и восточных регионов цены на аренду недвижимости взлетели в несколько раз.

В частности, наибольший прирост арендной оплаты наблюдался именно во Львовской области. По словам руководителя Львовского отдела Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Андрея Борисова, в регионе выросли цены на 50 – 100% от довоенной стоимости.

За этот же период в Ужгороде цены выросли на 30 – 50. В Ивано-Франковске стоимость аренды жилья подорожала всего на 25%.













Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!