Как искусственный интеллект меняет мир: в музыкальных индустриях Украины экспериментируют с ИИ

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Белоокая Ира
Певица Kola отмечает, что имела опыт сотрудничества с моделью искусственного интеллекта, Stable Diffusion умеющей изменять объекты в изображениях.
Украинские певцы начали использовать в своем творчестве элементы искусственного интеллекта
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Оператор, работающий над созданием клипа с фрагментами ИИ для украинской певицы, говорит, что сам процесс от окончания съемок до изготовления продукта может растянуться до двух месяцев.
Однако, как добавляет Александр Багазий, есть и плюсы использования в музыкальной индустрии — искусственного интеллекта. Среди них – экономия средств.
К примеру, солистка группы Go_A Екатерина Павленко благосклонно отзывается о ШИ-помощнике:
И если раньше это воспринималось в шутку, то сегодня становится реальностью, добавляет исполнительница.
Как писали "Комментарии", эксперты посчитали, сколько людей лишит работы искусственный интеллект . Искусственный интеллект может привести к автоматизации пятой части работы . Искусственный интеллект способен взять на себя работу 300 миллионов человек в развитых экономиках. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на выводы экспертов инвестиционного банка Goldman Sachs, цитируемых Financial Times.
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