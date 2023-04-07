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Как искусственный интеллект меняет мир: в музыкальных индустриях Украины экспериментируют с ИИ

В Украине появились первые клипы, созданные с помощью искусственного интеллекта. Как говорят экспериментаторы – такая «игрушка» занимает много времени, однако экономит деньги. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Forbes Ukraine

сегодня, 12:05
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Белоокая Ира

Певица Kola отмечает, что имела опыт сотрудничества с моделью искусственного интеллекта, Stable Diffusion умеющей изменять объекты в изображениях.

Как искусственный интеллект меняет мир: в музыкальных индустриях Украины экспериментируют с ИИ

Украинские певцы начали использовать в своем творчестве элементы искусственного интеллекта

"Мы использовали ИИ только в некоторых фрагментах видео и для создания обложки. Достаточно прописать, что должно измениться на картинке, а что нет", — говорит Kola.


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Оператор, работающий над созданием клипа с фрагментами ИИ для украинской певицы, говорит, что сам процесс от окончания съемок до изготовления продукта может растянуться до двух месяцев.

"Из недостатков – работа с ИИ занимает много времени. Генерация изображения для 15 секунд видео занимает около трех часов", — отмечает Александр Багазий.

Однако, как добавляет Александр Багазий, есть и плюсы использования в музыкальной индустрии — искусственного интеллекта. Среди них – экономия средств.

"Не знаю, сколько стоил бы клип, если бы эти эффекты создавал человек", – резюмирует оператор.

К примеру, солистка группы Go_A Екатерина Павленко благосклонно отзывается о ШИ-помощнике:

"Еще лет 10 назад я начинала изучать музыкальный продакшн и мечтала, что когда-нибудь смогу транслировать свои музыкальные идеи сразу из головы в проект, – говорит Павленко.

И если раньше это воспринималось в шутку, то сегодня становится реальностью, добавляет исполнительница.

Как писали "Комментарии", эксперты посчитали, сколько людей лишит работы искусственный интеллект . Искусственный интеллект может привести к автоматизации пятой части работы . Искусственный интеллект способен взять на себя работу 300 миллионов человек в развитых экономиках. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на выводы экспертов инвестиционного банка Goldman Sachs, цитируемых Financial Times.



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Источник: https://forbes.ua/lifestyle/v-ukraini-zyavlyayutsya-pershi-albomi-ta-klipi-stvoreni-shtuchnim-intelektom-yak-shi-mozhe-zminiti-ukrainsku-kreativnu-industriyu-06042023-12897
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