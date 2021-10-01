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Как изменится курс валют и что будет с инфляцией в Украине: озвучен прогноз на октябрь

По словам эксперта, ситуация с госфинансами спокойная

сегодня, 12:23
Автор:

Елизавета Черных

Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак озвучил для издания "Комментарии" финансово-экономический прогноз на октябрь. Специалист рассказал, чего ждать Украине, какими будут инфляция и курс валют, что на это влияло и может повлиять. 

Как изменится курс валют и что будет с инфляцией в Украине: озвучен прогноз на октябрь

Как изменится курс валют и что будет с инфляцией: озвучен прогноз на октябрь - фото из открытых источников

"Мы прошли самый сложный месяц в смысле выплат госдолга. Более 80 млрд грн выплатили в сентябре иностранного долга. В этом месяце был последний платеж на миллиард долларов по евробондам, которые были гарантированы США. И ситуация даже не привлекала внимания обычных украинцев", — говорит эксперт. 

Тарас Козак отмечает, что ситуация с госфинансами спокойная. Да, государство меньше привлекло средств для финансирования своих расходов. Но мы получили в августе подарок от МВФ (Международный валютный фонд  перечислил Украине деньги в рамках общего распределения специальных прав заимствования среди стран-членов Фонда, что соответствует примерно 2,7 млрд. долларов – прим. ред.), что помогло без напряжения пройти самый сложный месяц.

Так что четвертый квартал, по прогнозу эксперта, похоже, будет достаточно спокойным. Не будет особых резких движений на валютном рынке. В первую очередь, потому что цены на украинский экспорт остаются на достаточно высоком уровне. Меньше, чем было летом, но всё еще на хорошем уровне.

"Бюджет выполняется с запасом. Расходы недофинансированы – но это типичная ситуация для последнего года. И будем довыполнять всё уже в декабре. И именно тогда можно ожидать каких-то колебаний на валютному рынке.

В октябре же курс будет колебаться на том же приблизительно уровне, что и ранее – 26,5-27 грн за доллар. Меньше, думаю, не будет, потому что это не особо выгодно для бюджета. И Национальный банк Украины, условно, "держит" эту отметку, выкупая лишнюю валюту с рынка в свои золотовалютные резервы.

Если вдруг будет по каким-то причина спрос больше на валюту, мы можем откатиться до уровня чуть выше 27 грн за доллар", — продолжает Тарас Козак. 

Инфляция, похоже, не будет снижаться, отмечает экономический эксперт. И останется в районе 10% годовых. Дорогая цена на энергоресурсы заставляет производителе "зашивать" ее в стоимость товаров и услуг. Потому они растут. Потому, несмотря на попытки НБУ бороться с инфляцией за счет повышения учетной ставки, пока что это не будет иметь успеха. По крайней мере, до конца текущего года.

Однако есть, по словам Тараса Козака, и угрозы. Одна из них – высокая цена на газ. Но власть уверяет, что подземные газовые хранилища достаточно заполнены, чтобы пройти отопительный сезон.

Еще одна угроза – высокая цена на нефть. Впрочем, к этому уже привыкли. Да и не настолько она высока, чтобы ожидать серьезных кризисов.

Среди угроз также – усиление боевых действ на Востоке. А есть, по мнению эксперта, высокая вероятность. К тому же, Беларусь всё больше оказывается под влиянием России, и мы слышим от официального Минска воинственные заявления в адрес Украины.

"Еще одна с нами с 2020 года – пандемия коронавируса. В Украине – один из самых низких темпов вакцинации по сравнению с Европой. В связи с тем, что практически каждый день устанавливаются новые антирекорды по заболеваемости, мы практически гарантированно попадем в "оранжевую зону" карантина. И есть вероятность, что в некоторых городах, областях, больницы будут переполнены. Как следствие – остановка некоторых экономических процессов. Что ударит по макроэкономическим показателям", — резюмировал Тарас Козак. 

Ранее эксперты для издания "Комментарии" озвучили экономический прогноз. 


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Источник: https://comments.ua/
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