Как отключения электроэнергии повлияли на бизнес – исследование

Эксперты Института экономических исследований и политических консультаций провели очередной ежемесячный опрос предприятий в декабре прошлого года. Согласно ему, в Украине, несмотря на повторяющиеся массированные ракетные атаки России на нашу критическую инфраструктуру, на почти полную мощность работают 44% предприятий. Их доля осталась почти неизменной по сравнению с результатами опроса за предыдущий месяц (таких было 43% в ноябре). Об этом информируют "Комментарии" со ссылкой на официальную страницу Института.

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Согласно сообщению, в последний месяц прошлого года больше всего бизнес донимали именно перебои с электроэнергией. При этом доля опрошенных предприятий, ответивших, что дефицит электроэнергии составляет наибольшее препятствие в их деятельности, несколько возросла – с 78% в ноябре до 80% в декабре 2022 года.





По словам исполнительного директора Института экономических исследований Оксаны Кузяков, до атак, в сентябре доля тех, кто жаловался на перебои с доступом к электричеству, составляла всего 4%.





Вместе с тем в Институте сообщают, что российский террор не повысил уровень страха бизнеса по собственной безопасности. Так, 47% субъектов хозяйствования в Украине считают, что существует опасность для ведения деятельности. По сравнению с ноябрем в декабре эти настроения не изменились.





В Институте отметили, что из-за массовых отключений электроснабжения большинство – 86% предприятий – временно приостанавливали работу, и только 14% – не имели отключений. В целом из-за отключения электроэнергии предприятию потеряли пятую часть рабочего времени.





Однако, как отметил старший научный сотрудник Института Евгений Ангел, значительная часть бизнеса смогла наладить работу в условиях дефицита электроэнергии.





"Треть опрошенных не работали менее 10% времени, а 26% — не работали на 11-25%. И только 6% предприятий не работали более половины времени (51-100%)", — сказал эксперт.





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