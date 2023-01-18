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Как отключения электроэнергии повлияли на бизнес – исследование

Из-за отключения электроэнергии предприятия потеряли часть рабочего времени, свидетельствуют результаты исследования

сегодня, 17:50
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Автор:

Давиденко Евгения

Эксперты Института экономических исследований и политических консультаций провели очередной ежемесячный опрос предприятий в декабре прошлого года. Согласно ему, в Украине, несмотря на повторяющиеся массированные ракетные атаки России на нашу критическую инфраструктуру, на почти полную мощность работают 44% предприятий. Их доля осталась почти неизменной по сравнению с результатами опроса за предыдущий месяц (таких было 43% в ноябре). Об этом информируют "Комментарии" со ссылкой на официальную страницу Института.

Как отключения электроэнергии повлияли на бизнес – исследование

Фото:pixabay,com


Согласно сообщению, в последний месяц прошлого года больше всего бизнес донимали именно перебои с электроэнергией. При этом доля опрошенных предприятий, ответивших, что дефицит электроэнергии составляет наибольшее препятствие в их деятельности, несколько возросла – с 78% в ноябре до 80% в декабре 2022 года.


По словам исполнительного директора Института экономических исследований Оксаны Кузяков, до атак, в сентябре доля тех, кто жаловался на перебои с доступом к электричеству, составляла всего 4%.


Вместе с тем в Институте сообщают, что российский террор не повысил уровень страха бизнеса по собственной безопасности. Так, 47% субъектов хозяйствования в Украине считают, что существует опасность для ведения деятельности. По сравнению с ноябрем в декабре эти настроения не изменились.


В Институте отметили, что из-за массовых отключений электроснабжения большинство – 86% предприятий – временно приостанавливали работу, и только 14% – не имели отключений. В целом из-за отключения электроэнергии предприятию потеряли пятую часть рабочего времени.


Однако, как отметил старший научный сотрудник Института Евгений Ангел, значительная часть бизнеса смогла наладить работу в условиях дефицита электроэнергии.


"Треть опрошенных не работали менее 10% времени, а 26% — не работали на 11-25%. И только 6% предприятий не работали более половины времени (51-100%)", — сказал эксперт.


"Комментарии" также писали, скольким бизнесам заблокировали регистрацию налоговых накладных в декабре.




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Источник: http://www.ier.com.ua/
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