Какая техника быстро продается на электронных маркетплейсах в Украине: ответ удивит

Многие продавцы убеждены, что чем популярнее категория товаров, тем легче найти покупателя. Но на практике это правило работает не всегда. Иногда выгоднее зайти в нишу, где продавцов меньше, даже если общий спрос там ниже.

Техника: Иллюстрация сгенерирована ИИ

К таким выводам пришли специалисты платформы OLX, проанализировав объявление за апрель-июнь 2026 года. Оказалось, что количество конкурентов часто влияет на успешность продаж больше, чем популярность самой категории.

Лучше всего это видно на примере телефонов. В этом разделе размещено около 138 тысяч объявлений, поэтому каждое предложение в среднем собирает всего 191 просмотр. Покупателей много, но и выбор огромен, поэтому к отдельному товару сложнее привлечь внимание.

Другая ситуация сложилась в категории фото- и видеотехники. Здесь активных объявлений почти в 28 раз меньше – около пяти тысяч. В то же время среднее количество просмотров одного товара достигает 678. Это почти в три раза больше, чем у телефонов.

Похожая картина и с телевизорами. Одно объявление по этой категории набирает в среднем 381 просмотр. Для сравнения, товары из раздела "Уход за собой" получают около 39 просмотров, хотя продавцов там значительно больше.

В компании объясняют это просто. Пользователи маркетплейсов редко просматривают сотни предложений. Обычно они открывают только первые страницы поиска или используют фильтры. Поэтому с ростом количества одинаковых товаров шанс быть замеченным постепенно уменьшается.

Аналитика также показала, какая техника продается наиболее оперативно. Лидерами стали игры и игровые приставки. В среднем покупателя на такой товар находят за 11 дней. Телефоны продаются почти вдвое дольше – примерно за 20 дней.

Достаточно быстро покупателей находят и планшеты, а также техника для дома. В этих категориях продажи обычно занимают от 12 до 13 дней.

В то же время, эксперты советуют учитывать сезонность. К примеру, в июне спрос на климатическую технику вырос на 140% по сравнению с маем. Однако подобные всплески носят краткосрочный характер, поэтому строить на них долгосрочную стратегию продаж не стоит.

Есть категории, которые пользуются стабильным спросом в течение всего года. К ним относятся телефоны, ноутбуки, планшеты, аудиотехника, фото- и видеотехника. Именно они обеспечивают продавцам более прогнозируемый поток покупателей.

В итоге специалисты советуют продавцам оценивать не только спрос, но уровень конкуренции. Иногда именно менее переполненная категория дает больше шансов быстро привлечь покупателей и успешно продать товар. Также важным остается правильно оформленное объявление, широкий ассортимент и использование инструментов продвижения, если продавец работает в высоко конкурентной нише.

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