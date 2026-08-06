Яка техніка швидко продається на електронних маркетплейсах в Україні: відповідь здивує

Багато продавців переконані, що чим популярніша категорія товарів, тим легше знайти покупця. Але на практиці це правило працює не завжди. Іноді вигідніше зайти в нішу, де продавців менше, навіть якщо загальний попит там нижчий.

Техніка: Ілюстрація згенерована ШІ

Таких висновків дійшли фахівці платформи OLX, проаналізувавши оголошення за квітень-червень 2026 року. Виявилося, що кількість конкурентів часто впливає на успішність продажу більше, ніж популярність самої категорії.

Найкраще це видно на прикладі телефонів. У цьому розділі розміщено близько 138 тисяч оголошень, тому кожна пропозиція в середньому збирає лише 191 перегляд. Покупців багато, але й вибір величезний, тому до окремого товару складніше привернути увагу.

Інша ситуація склалася у категорії фото- та відеотехніки. Тут активних оголошень майже у 28 разів менше — близько п'яти тисяч. Водночас середня кількість переглядів одного товару сягає 678. Це майже утричі більше, ніж у телефонів.

Подібна картина і з телевізорами. Одне оголошення у цій категорії набирає в середньому 381 перегляд. Для порівняння, товари з розділу "Догляд за собою" отримують лише близько 39 переглядів, хоча продавців там значно більше.

У компанії пояснюють це просто. Користувачі маркетплейсів рідко переглядають сотні пропозицій. Зазвичай вони відкривають лише перші сторінки пошуку або використовують фільтри. Через це зі зростанням кількості однакових товарів шанс бути поміченим поступово зменшується.

Аналітика також показала, яка техніка продається найоперативніше. Лідерами стали ігри та ігрові приставки. У середньому покупця на такий товар знаходять за 11 днів. Телефони продаються майже вдвічі довше — приблизно за 20 днів.

Досить швидко покупців знаходять і планшети, а також техніка для дому. У цих категоріях продаж зазвичай займає від 12 до 13 днів.

Водночас експерти радять враховувати сезонність. Наприклад, у червні попит на кліматичну техніку зріс на 140% порівняно з травнем. Однак подібні сплески мають короткостроковий характер, тому будувати на них довгострокову стратегію продажів не варто.

Натомість є категорії, які мають стабільний попит протягом усього року. До них належать телефони, ноутбуки, планшети, аудіотехніка, а також фото- і відеотехніка. Саме вони забезпечують продавцям більш прогнозований потік покупців.

У підсумку фахівці радять продавцям оцінювати не лише попит, а й рівень конкуренції. Іноді саме менш переповнена категорія дає більше шансів швидко привернути увагу покупців і успішно продати товар. Також важливими залишаються правильно оформлене оголошення, широкий асортимент і використання інструментів просування, якщо продавець працює у високо конкурентній ніші.

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