Какие ожидания от ситуации на финансово-экономических фронтах: что может измениться в мае

Военные прогнозы для Украины обещают в обозримом будущем эскалацию. Россия явно намерена давить, пока видит "окно возможностей" в виде недостачи у ВСУ людей и боеприпасов. В тоже время, прогнозы по курсу валют достаточно оптимистичны, а общефронтовые события вскоре могут повернуть в нужную нам сторону. Портал "Комментарии" опросил экспертов еще и на тему ожиданий от ситуации на финансово-экономических фронтах.

Что ждет экономику Украины в мае. Фото из открытых источников

На наших глазах разрушается украинская энергетика

Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин поясняет:

"Макропоказатели обновляются раз в квартал, потому и прогнозы следует делать на квартал, не на месяц. Пока, исходя из последних данных, у нас падает экспорт, растет импорт. То есть, ухудшается сальдо торгового баланса. Благодаря получаемой западной помощи, мы не сваливаемся в плане валюты в ее ослабление. Но это – неизбежный процесс. Подчеркиваю – не в ракурсе мая, а в ракурсе примерно до конца года".

Военная ситуация, безусловно, влияет на экономическую, акцентирует эксперт. Ведь война – это самый непредсказуемый фактор.

"Мы являемся свидетелями того, как на наших глазах разрушается украинская энергетика. А это важная часть обеспечения промышленности, необходимый ресурс для качества жизни граждан. Соответственно всё происходящее негативно влияет практически на все аспекты нашей жизнедеятельности", – отмечает Анатолий Амелин.

Другое дело, продолжает он, что в Украине значительно сократилось потребление электроэнергии. Упало потребление в частом секторе вследствие эвакуации, миграции людей. Разрушено много промпредприятий, часть оказалась на оккупированной территории.

"Но даже в таких условиях о балансе говорить не приходится. И, скорее всего, нам начиная с лета, не избежать веерных отключений, – предупреждает эксперт. – Тех новых мощностей, которые собираются вводить, явно недостаточно. Они значительно уступают мощностям, выведенным из строя вражескими ударами. Дефицит электроэнергии очень возможен".

У бизнеса нет прав

Председатель совета в Институт налоговых реформ Елена Хотенко считает одним из важных майских финансово-экономических ожиданий – принятие правок к закону о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ).

"Ведущие бизнес-ассоциации и аналитические центры наработали целей перечень изменений в уголовно-процессуальный кодекс (УПК) и к предложенному законопроекту, уже прошедшему первое чтение", – подчеркивает она.

В предложенных правках отображено соблюдение прав человека, более правильное отношение государства к бизнесу.

"Предусматривается, что БЭБ, который изначально предусматривался как единый орган, занимающийся экономическими преступлениями (а ими занимаются также СБУ, Нацполиция и так далее), таковым и являлся. Важно регламентировать все вопросы, связанные с обысками (дать бизнесу фото- и видеофиксировать данный процесс во избежание нарушений), установить четкие сроки касательно ареста имущества, проведения следственных действий", – уверена Елена Хотенко.

По ее словам, все предложенные правки позволят более качественно защитить предпринимателей. Бизнесу, правоохранителям, БЭБ важно получить четкие правила, которые соблюдались бы всеми, отмечает председатель совета в Институте налоговых реформ.

"На данное же время у бизнеса нет прав. А после изъятия из УПК т.н. "правок Лозового", следствие вновь получило возможность вести следствие годами, десятилетиями. А права бизнеса очень ограничены. Ситуацию следует менять, потому что давление на бизнес, его уничтожение – точно не в интересах украинского государства", – констатирует Елена Хотенко.

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