Какие перспективы, что условия для бизнеса в Украине улучшатся: о чем говорят обещания Зеленского

В вечернем обращении 22 января президент Владимир Зеленский сообщил, что состоялась встреча правительства с представителями украинского бизнеса. Он уверяет, что ознакомился с деталями и дал указание снять сложности между чиновниками, бизнесом и правоохранителями. Как пишет о деталях встречи украинский Forbes, та прошла в закрытом режиме. А обсуждались на ней проблемы предпринимателей в Украине, которые жаловались на рост давления со стороны правоохранителей. О чем говорит происходящее? Есть ли надежда на позитивные подвижки для бизнеса? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Бизнес в Украине. Фото: из открытых источников

Важно снижать нагрузку на бизнес, которому очень тяжело

Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club, руководитель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк поделилась таким мнением:

"Украинский бизнес, действительно, ощущает серьезное давление со стороны правоохранителей, страдает от многочисленных проверок. И это на фоне того, что он и так выживает с трудом, при этом пытаясь максимально поддерживать ВСУ. В разной форме. При этом есть множество непонятных нововведений касательно проверок не только бизнеса, но и общественного сектора. Я понимаю, что есть злоупотребления, что есть люди, которые пытаются нажиться на войне. Но таких меньшинство. Зачем же бить по всему предпринимательскому сектору?".

Надежда на лучшее, по мнению Анны Крысюк, есть. Она уверяет, что имеется немало доноров, готовых помогать украинскому бизнесу.

"Есть много программ США, европейских партнеров. Они предоставляют гранты на развитие, на масштабирование бизнеса, на создание новых рабочих мест. Так, наш BUSINESSWOMAN Club предлагает 12 воркшопов (от workshop с англ. "мастерская"; формат обучающего мероприятия, которое помогает участникам получить знания и сразу применить), где обучаем – как получить такого рода финансирование. Как масштабироваться, как экспортировать продукцию, как развиваться. В этом ракурсе имеем хорошее сотрудничество с военно-гражданскими администрациями. Так что тут есть взаимодействие бизнеса и власти", – отмечает бизнесвумен.

Имеется, продолжает она, предложения о создании платформы для взаимодействия бизнеса с правоохранителями. Чтоб они научились сотрудничать, а не находится в постоянном состоянии борьбы.

"Очень важно предпринимать соответствующие шаги. Снижать нагрузку на бизнес, которому очень тяжело. Мало того, что война, так еще и налоги растут, фонд зарплаты растет, проверки усиливаются. И мы порой просто не успеваем следить за изменениями законодательства, – поясняет Анна Крысюк. – Верим в лучшее, делаем для этого всё возможное. Надеемся, что власть также встанет на сторону бизнеса, который платит налоги и поддерживает ВСУ".

Шансов выжить в Украине у малого бизнеса практически нет

Экономист, глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич считает позитивом, что есть хоть какая-то реакция – хоть для какого-то бизнеса в Украине. Но печально, акцентирует он, что это, похоже, не касается малого бизнеса.

"Если ты крупный, можешь нахапать сколько угодно – и проблем у тебя не будет. А если ты малый предприниматель, незащищенный капиталом, связями, не имеешь влияния на медиа, на политикум, если, к примеру, только начинаешь свой бизнес – то шансов выжить в Украине практически нет. Печально, что у президента, правительства за четыре года не нашлось времени/желания изучить инициативы бизнеса по упрощенной системе налогообложения. Чтоб каждый имел возможность развивать свое дело. А с такими подходами, как сейчас, в Украине может остаться лишь крупный бизнес, – полагает предприниматель. – В целом же можно констатировать, что все наши правоохранительные и проверяющие структуры – абсолютно карманные, управляемые. Только после непосредственно вмешательства власти (которая вмешивается после массы жалоб и большого резонанса) они пересматривают свои подходы в отношениях с предпринимателями. В итоге те из них, кто получил личную преференцию от высшего руководства державы, могут относительно безопасно – и безнаказанно – вести бизнес".

Если есть какие-то злоупотребления – следовало прозрачно расследовать и привлекать к ответственности, уверен Сергей Доротич.

"Если их не было – что мы тогда видели? – вопрошает он. – Давление, рейдерские захваты, что-то еще?".

Общество должно знать, почему происходит откровенное давление на бизнес

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь уверяет, что ситуация с давлением на украинский бизнес – кричащая. И общество, подчеркивает он, должно понимать, что от разрешения проблем, которые создаются нашему бизнесу, во многом зависит и будущее страны.

"Давление на предпринимателей недопустимо даже в мирных условиях. А уж тем более во время войны. Что значит — закрытые встречи с бизнесом? Это какие-то военные операции? Где прозрачность? Почему власть не выходит в публичную плоскость с объяснениями? Что это за междусобойчики? Общество должно знать, почему происходит откровенное давление на бизнес. Если есть нарушения — предъявляйте доказательства, открывайте уголовные производства и так далее. Если же это делается с целью получения взяток — тоже находите ответственных. И привлекайте к ответственности вымогателей", – отмечает эксперт.

По его мнению, вопрос взаимоотношений бизнеса и силовых структур должен обсуждаться в публичном пространстве. С аргументами каждой из сторон.

по делу десятилетней давности вызывает массу вопросов. И не только это. Давление на бизнес – это ведь не только беда украинских предпринимателей разного масштаба. Это беда Украины в целом, – акцентирует Руслан Соболь. – Происходящее видят наши зарубежные партнеры. О каких инвестициях в такую страну (пусть даже после войны) может идти речь?". "Недавнее задержание того же гендиректора Concorde Capital Игоря Мазепы

Украинскому обществу, считает эксперт, важно заявить позицию. Что мы не согласны жить в государстве, где правит не верховенство права, а количество звезд на погонах, приближенность к силовым структурам или власти и так далее.

"Я на своем экономическом фронте воюю именно за правовое – справедливое – государство. Уверен, за это же сражаются наши военнослужащие. А явные атаки на украинский бизнес – это откровенное нанесение вреда государству. Не только финансовый, но и имиджевый удар. Кто посчитает, сколько к нам не поступило из-за этого средств из-за рубежа? Сколько в казну недопоступило налогов? Сколько рабочих мест не создано? Подчеркиваю – ситуация кричащая. И она затянулась. Реакция президента запоздалая. И закрытыми встречами дело не решить. Нужна открытая реакция и четкий план – как украинскому бизнесу получить возможность для развития, а не на выживание", – констатирует Руслан Соболь.

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