Какие сейчас цены на бензин на украинских АЗС

За последнюю неделю в Украине изменились цены на бензин. Об этом сообщается на сайте Минфин.

Цены на бензин в Украине. Фото из открытых источников

Так, средняя цена на бензин А-92 составляет 49,50 гривны за один литр. А-95 обойдется в 50,61 грн/л. А если говорить о бензине А-95 премиум, то его стоимость на АЗС сейчас составляет 50,93 грн/л. Дизельное топливо продают по цене 56,41 грн. Автомобильный газ в среднем стоит 36,91 грн.

Также Минфин опубликовал цены на бензин в разных областях Украины. Самый дорогой А-95 продают в Сумской и Запорожской областях — 50,75 грн/л. Самая высокая цена на дизельное топливо — в Днепропетровской области (57,16 грн). Цены на автомобильный газ больше всего в Николаевской (37,28 грн/л) и Черкасской областях (37,16 грн/л).

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало читателям о том, что в украинских супермаркетах дорожают продукты. За последний месяц увеличились цены мясо, сахар, макаронные изделия, а также прочие продукты. Цены на свинину за последний месяц также значительно изменились. К примеру, 1 кг свиной грудинки в июне продавали в среднем по 127,62 грн, а в июле цена выросла до 134,30 грн/кг. Килограмм свиного ошейка изменился в цене со 175,04 грн/кг до 183,37 грн/кг. А соленое сало за месяц подорожало в супермаркетах со 185,83 грн/кг до 190,75 грн/кг. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Новостной сайт "Комментарии" информировал о том, эксперт рассказал, готовы ли украинцы покупать новое жилье, на каких условиях и какие тенденции на рынке недвижимости. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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