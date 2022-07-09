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В украинских супермаркетах растут цены на продукты: что подорожало

За последний месяц в Украине изменились цены на некоторые продукты питания

сегодня, 10:33
Автор:

Анастасия
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С начала войны в Украине значительно изменились цены на продукты. Некоторые группы товаров по сей день стремительно продолжают расти в цене. Об этом сообщается на сайте Минфин. 

В украинских супермаркетах растут цены на продукты: что подорожало

В Украине дорожают продукты. Фото - из открытых источников

В период с июня по июль в украинских супермаркетах подорожало мясо. Килограмм куриных бёдер сейчас продают в среднем по 100,45 грн, а месяцем ранее цена составляла 95,03 грн/кг. Куриная голень продается по 66,45 грн/кг, что практически на три гривны больше, нежели месяцем ранее. Куриное филе подорожало со 130,17 грн/кг до 131,60 грн/кг. 

Цены на свинину за последний месяц также значительно изменились. К примеру, 1 кг свиной грудинки в июне продавали в среднем по 127,62 грн, а в июле цена выросла до 134,30 грн/кг. Килограмм свиного ошейка изменился в цене со 175,04 грн/кг до 183,37 грн/кг. А соленое сало за месяц подорожало в супермаркетах со 185,83 грн/кг до 190,75 грн/кг. 

Также в Украине за месяц подорожали макароны (перья). Отмечается, что в июне их цена составляла в среднем 26,60 грн/кг, а в июле стоимость выросла до 29,85 грн/кг. Сахар за этот период подорожал с 29,53 грн/кг до 30,57 грн/кг. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало читателям о том, что во временно оккупированном Херсоне установили новые цены в магазинах. Ценники, которые российские оккупанты установили на товары, просто шокируют. Гель для душа в магазинах стоит 450 гривен, шампунь — 600 гривен, а упаковка мыла из 5 штук — более 300 гривен. 

Также портал "Комментарии" писал о том, какие продукты должны всегда быть в домеВрач-диетолог Екатерина Толстикова составила список продуктов, которые должны быть в каждом доме и объяснила почему. 

Новостной сайт "Комментарии" информировал о том, эксперт рассказал, готовы ли украинцы покупать новое жилье, на каких условиях и какие тенденции на рынке недвижимости. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 



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Источник: https://minfin.com.ua/
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