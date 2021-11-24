Какие условия прописаны в меморандуме с МВФ: что и когда должна сделать Украина

МВФ обнародовал новации меморандума по программе stand-by с нашей страной. Программа будет действовать до июня 2022 года. Фонд уже перевел транш почти на 700 млн долларов. Об этом информирует "РБК – Украина".

Известны условия меморандума с МВФ (фото из открытых источников)

Наша страна по этой программе взяла на себя целый ряд важных обязательств. В общем, в обнародованных документах МВФ указано 12 маяков, 8 из них нужно реализовать до следующего пересмотра, который состоится в марте 2022 года.

Уже к концу этого месяца власти нужно утвердить бюджет на 2022 год. Его общий дефицит определен в размере 3,5% ВВП.

Следующая задача для должностных лиц – ослабление критериев отбора представителей страны в наблюдательных советах государственных банков.

Фонд требует до конца года завершить и обнародовать аудит расходов, осуществленных из "ковидного" фонда.

Также до конца года от Украины ждут завершения и обнародования аудита расходов НБУ. Также это банковское учреждение должно принять план действий, согласованный МВФ, чтобы повысить профессиональный уровень банковского надзора.

От Офиса Генерального прокурора требуют обнародовать отчет за полгода о результатах уголовных разбирательств в отношении бывших собственников, менеджеров и других связанных сторон в каждом отечественном банке. Которые были выведены с рынка с начала 2014 года.

В новом году Кабмин примет дорожную карту, в которой будут расписаны шаги для того, чтобы вывести ПриватБанк и Сбербанк на рынок для частичной или полной приватизации. Это будет способствовать тому, чтобы к нам пришли авторитетные международные инвесторы.

Фонд также ожидает выполнения одного из ключевых условий – принятия законодательных изменений, касающихся Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Это будет способствовать улучшению процедуры отбора должностных лиц САП и установят механизмы подотчетности руководителей САП.

Еще одна важная задача – завершение проверки действующих членов Высшего совета правосудия (ВРП) Советом по этике в соответствии с положениями нового закона о ВРП.

МВФ ждет от Украины назначения наблюдательного совета "Энегроатома", большинство из которых будут независимыми членами, избранными по прозрачной процедуре.

В список "маяков" от МВФ не попал вопрос Антимонопольного комитета (АМКУ). Наша страна дала обещание принять закон, обеспечивающий финансовую и операционную независимость АМКУ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что министр финансов рассказал, куда пойдут 700 млн долларов кредита МВФ .

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