Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие важные социально-экономические события могут произойти в Украине в ноябре, и что может позитивно, а что негативно отразиться на ситуации в стране.

Какие вызовы стоят перед экономикой Украины, и что может измениться в ноябре - фото из открытых источников

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает одним из самых грозных вызовов – энергетический кризис, который на нас неумолимо надвигается.

"Возможные перебои с электроэнергией. Взлет тарифов на газ и связанные с этим протестные выступления народа. В Житомире уже приходили под облгаз, условно говоря, "бить морду". А в ноябре, когда люди получит первые платежки с новыми тарифами, вообще пойдет жара", – прогнозирует Тарас Загородний.

С ростом цен на газ, отопление и так далее – напрямую связан рост цен на всё, подчеркивает эксперт. На продукты питания, на удобрение, потому что газ является частью производственного цикла.

"На всё это накладывается рост цен на пшеницу, на хлеб в нашей стране. Потому что имеем неконтролируемый вывоз на экспорт. Не понятно, что есть в госрезервах. И это приведет к тому, что хлеб нового урожая может быть примерно в два раза дороже, – предупреждает эксперт. – Ну и – никуда не делся, а даже разгулялся коронавирус. Власть провалила всё, что с этим связано. Возможен локдаун в адаптивном виде. Никуда не делись и коррупционные скандалы, связанные с властью".

Всё это вместе, уверен Тарас Загородний, будет создавать гремучую смесь вызовов, которые могут закончиться досрочными парламентскими или президентскими выборами".

С выполнением тех или иных обещаний у нас традиционно – проблемы

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что основное экономическое событие ноября для Украины (которое будет влиять и на социальные аспекты) связано с сотрудничеством с Международным валютным фондом.

"Группа сотрудников МВФ провела дистанционные обсуждения с украинскими властями с 21 сентября по 18 октября. В выпущенном по итогам работы пресс-релизе отмечается, что стороны достигли договоренности на уровне персонала по обновленному набору экономической, финансовой и структурной политики, чтобы помочь справиться с экономическим кризисом и кризисом в области здравоохранения, вызванным COVID-19. И всё это – при сохранении макроэкономических и экономических показателей, финансовой стабильности, устранении основных препятствий для частных инвестиций", – отмечает аналитик.

Он подчеркивает, что достигнутое соглашение, а также запрос властей Украины о продлении программы до конца июня 2022 года должны быть одобрены Исполнительным советом МВФ. И если всё сложится хорошо для нас, есть шанс получить около $700 млн.

Основное внимание в согласованной программе, по словам Вадима Иосуба, уделяется таким мерам, как:

- возвращение налоговой политики к условиям, совместимым со среднесрочной устойчивостью долга, при одновременной защите социально уязвимых слоев населения, усилении управления доходами и снижении фискальных рисков, в том числе в энергетическом секторе;

- обеспечение независимости НБУ и сосредоточение денежно-кредитной политики на возвращении инфляции к целевому уровню;

- обеспечение финансового здоровья банков, в том числе посредством надлежащего управления, с целью возобновления надежного банковского кредитования частного сектора;

- борьба с коррупцией и продвижение судебной реформы;

- снижение роли государства и корпоративных интересов в экономике с целью улучшения деловой среды, усиления корпоративного управления, привлечения инвестиций и повышения потенциала экономики.

"Понятно, что если программу удастся выполнить, это позитивно отразится на социально-экономическом состоянии Украины. Вот только с выполнением тех или иных обещаний у нас традиционно – проблемы", — резюмировал эксперт.

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