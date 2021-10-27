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Елизавета Черных
Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие важные социально-экономические события могут произойти в Украине в ноябре, и что может позитивно, а что негативно отразиться на ситуации в стране.
Какие вызовы стоят перед экономикой Украины, и что может измениться в ноябре - фото из открытых источников
Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает одним из самых грозных вызовов – энергетический кризис, который на нас неумолимо надвигается.
С ростом цен на газ, отопление и так далее – напрямую связан рост цен на всё, подчеркивает эксперт. На продукты питания, на удобрение, потому что газ является частью производственного цикла.
Всё это вместе, уверен Тарас Загородний, будет создавать гремучую смесь вызовов, которые могут закончиться досрочными парламентскими или президентскими выборами".
Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что основное экономическое событие ноября для Украины (которое будет влиять и на социальные аспекты) связано с сотрудничеством с Международным валютным фондом.
Он подчеркивает, что достигнутое соглашение, а также запрос властей Украины о продлении программы до конца июня 2022 года должны быть одобрены Исполнительным советом МВФ. И если всё сложится хорошо для нас, есть шанс получить около $700 млн.
Основное внимание в согласованной программе, по словам Вадима Иосуба, уделяется таким мерам, как:
- возвращение налоговой политики к условиям, совместимым со среднесрочной устойчивостью долга, при одновременной защите социально уязвимых слоев населения, усилении управления доходами и снижении фискальных рисков, в том числе в энергетическом секторе;
- обеспечение независимости НБУ и сосредоточение денежно-кредитной политики на возвращении инфляции к целевому уровню;
- обеспечение финансового здоровья банков, в том числе посредством надлежащего управления, с целью возобновления надежного банковского кредитования частного сектора;
- борьба с коррупцией и продвижение судебной реформы;
- снижение роли государства и корпоративных интересов в экономике с целью улучшения деловой среды, усиления корпоративного управления, привлечения инвестиций и повышения потенциала экономики.
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