Что будет с тарифами на коммунальные услуги в Украине в ноябре: ответ экспертов

Чего ждать украинцам от тарифов на жилищно-коммунальные услуги в ноябре и почему? На какие еще шаги уже пошла и еще может пойти власть, чтобы сдержать тарифы? Эксперты озвучили прогноз для портала "Комментарии".

Что будет с тарифами на коммунальные услуги в Украине в ноябре - фото из открытых источников

Население может спать более-менее спокойно. Чего не скажешь о бюджетных организациях и предприятиях всех форм собственности

Специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по госуправлению, профессор Геннадий Рябцев уверяет, что большинству жителей городов-миллионников не следует опасаться резкого роста тарифов на все энергетические товары и услуги.

Это стало возможным, благодаря:

– реализации местной властью Меморандума, подписанного с Кабмином и "Нафтогазом";

– административного ограничения цены газа для населения и для теплокоммуэнерго (ТКЭ), осуществляющих поставки тепловой энергии бытовым потребителям.

"Единственным тарифом, который вырастет для населения, будет тариф на распределение газа. Поскольку операторы будут вынуждены закупать его для технологических нужд по так называемой "рыночной" цене, которая существенно выше, чем 7,96 грн за кубометр, установленная для населения правительством. Именно по такой цене поставщик последней надежды ("Нафтогаз") обязался продавать газ домохозяйствам", – отмечает эксперт.

Таким образом, подчеркивает Геннадий Рябцев, население может спать более-менее спокойно. Чего не скажешь о бюджетных организациях и предприятиях всех форм собственности.

"Последние будут получать и газ, и тепловую энергию по ценам и тарифам в разы выше административно установленных для населения, – поясняет эксперт. – Как следствие, учебные заведения и ряд других бюджетных организаций будут переходить в дистанционный режим работы. А более 90% работающих в Украине предприятий станут убыточными".

По мнению Геннадия Рябцева, единственным выходом из сложившейся ситуации мог бы стать пересмотр действующей на газовом рынке ценовой политики.

"А именно: привязка внутренних цен на газ к реальному соотношению между спросом и предложением, а не к внешним спекулятивным котировкам, – поясняет эксперт. – К сожалению, по непонятным мне причинам власть продолжает называть 35, 40, 50 грн за кубометр газа "рыночными ценами". Хотя рынок предусматривает согласие между поставщиком и потребителем, а не диктат продавца того же газа".

Тарифы, которые уже установлены в октября, почувствуют все категории населения, увидев платежки в ноябре

Эксперт по вопросам в сфере ЖКХ, основательница ОО "УПС", председатель ОО "Кирилловский Гай", владелица малого бизнеса Кристина Ненно отмечает, что большинство городов уже подняли тарифы на отопление. Но есть и те, кто отопительный сезон пока не начался, а с тарифами – не определились.

"Сейчас у нас под вопросом, к примеру, Одесса, где отопительный сезон должен начаться 2 ноября. При этом решение о тарифах для населения и бюджетных организаций еще не рассматривалось на сессии горсовета, – говорит Кристина Ненно. – В тех же городах, где повысили тарифы на отопление, они действуют уже с октября. В Киеве, к примеру, для населения отопления не подорожает".

Эксперт напоминает, что бытовые потребители, не заключившие годовой контракт (наиболее выгодное предложение тут у "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр), будут получать ежемесячно новое предложение. И сейчас такое предложение в среднем – 27-30 грн з один кубометр газ. Потому, советует Кристина Ненно, нужно обязательно заключать контракт на годовой тариф, если этого еще не сделали.

"Тарифы на электроэнергию в ноябре не изменятся, – говорит эксперт. – Напомню, что для всех домохозяйств, которые потребляют до 250 кВт/ч, действует специальный сниженный тариф в размере 1,44 грн за кВт для бытового населения. Те, кто потребляет больше, будут платить 1,68 грн. Бизнес же на сегодняшний день вынужден платить за электроэнергию более 5 грн за 1 кВт/ч".

По словам Кристины Ненно, многие населенные пункты в Украине заявили о повышении тарифов за потребление холодной и горячей воды. Подорожание составляет не более 20%.

"Тарифы, которые уже установлены в октября, почувствуют все категории населения, увидев платежки в ноябре. Так что нужно экономить на всём, на чем только можно", – резюмирует эксперт.

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