Финансово-экономический прогноз на ноябрь: чего ждать Украине, какими будут инфляция и курс валют, что на это влияло и может повлиять? Эти вопросы издание "Комментарии" задало экспертам.

Что будет с курсом валют и инфляцией в Украине: озвучен прогноз на ноябрь - фото из открытых источников

Какая-то удивительная игра: есть лишние доллары на рынке, но при этом курс растет вместо того, чтобы падать

Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак обращает внимание на интересные события, происходящие на валютном рынке.

"В Украину большим потоком льются доллары. И от экспорта (сырьевые товары сейчас весьма востребованы, к тому же подорожали), и от наших партнеров. Недавно мы получили 600 млн евро от Евросоюза – макрофинансовая помощь под 0,25% годовых. Похоже, через неделю-вторую получим очередной транш от МВФ – 700 млн долл. При этом НБУ выкупает на рынке огромные объемы "лишней валюты". За прошлую неделю – около 350 млн долл. За две предшествующие – в сумме примерно столько же. Однако доллар пошел вверх в последние дни. Какая-то удивительная игра: есть лишние доллары на рынке, но при этом курс растет вместо того, чтобы падать", – отмечает Тарас Козак.

По его мнению, происходят некие непрозрачные, непонятные действия. А потому ситуация по курсу пока – не прогнозированная. Кто-то ее явно пытается расшатать.

"Всё же, думаю, что курсу ничего не угрожает. И что он будет в ноябре в диапазоне 26-27 грн за доллар. Приплыв валюты в Украину большой, а будет еще бОльшим, т.к. мы собрали рекордный урожай, часть которого идет на экспорт. Плюс, как я уже отмечал, транш МВФ на подходе", – поясняет эксперт.

Но есть и определенные угрозы, акцентирует Тарас Козак. Наибольшая – очень высокий уровень заболеваемости и смертности от ковида, низкая вакцинация.

"Это может привести к локдаунам или даже локдауну в масштабах всей страны, росту безработицы. Возможно, это не будет иметь серьезного влияния на макроэкономическую ситуацию. Но точно станет препятствием для экономического роста", – прогнозирует эксперт.

Второй тревожный момент – ситуация с энергообеспечением.

"С углем – беда, запасы на крайне низком уровне. Есть риски остановки теплоснабжения, перебоев с электричеством. Власть много говорит, но мало действует в плане надежного обеспечения страны теплом в грядущий зимний период", – отмечает Тарас Козак.

Третья беда – инфляция, которая продолжает рост.

"Если еще недавно считалось, что будет 10% – максимум, то уже имеем 11% с перспективой дальнейшего увеличения. В мире ситуация развивается по тому же сценарию, так что это точно не обойдет нас. Всё это – угроза для экономического роста, – говорит Тарас Козак. – Ситуация напряженная, но не критичная. Критичной она может стать, если политики начнут ее расшатывать. Но с высокой вероятностью мы увидим некие волнения вследствие роста цен, тарифов и перебоев с энергообеспечением".

Мы вступаем в эпоху неконтролируемой инфляции

Исполнительный директор Ассоциации защиты банков, глава общественной организации Re:Старт, финансовый эксперт Оксана Чепижко прогнозирует, что ноябрь пройдет под знаком дальнейшей фискализации.

"Будут попытки увеличить налоговый пресс как на бизнес, так и на рядового украинца. А это в условиях роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги и пандемии приведёт к падению реальной покупательной способности населения – на фоне увеличения цен на основные товары и услуги, вызванного общемировыми тенденциями. Принятый Верховной Радой законопроект о НБУ, грядущее принятие госбюджета в первом чтении упростят получение очередного транша МВФ. Но этой суммы может не хватить для закрытия дыры в бюджете", – отмечает эксперт.

По мнению Оксаны Чепижко, предполагаемое в ноябре решение Федеральной резервной системы (ФРС) США увеличить ставку приведёт к удорожанию доллара в мире. Как следствие – заставит Кабмин увеличить ставку для размещения ОВГЗ, что приведёт к концу месяца к удорожанию доллара до 26,8-26,9 грн.

"Несмотря на оптимистичную картину внешних займов, дыра в бюджете в размере около 40 млрд грн будет негативно сказываться на микроэкономике Украины. Мы вступаем в эпоху неконтролируемой инфляции", – резюмирует эксперт.

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