Сложное время для предпринимателей: какие испытания ждут украинский бизнес в ближайшее время

Какие важные для украинского бизнеса события произошли в последнее время и могут произойти в Украине в ноябре? Достаточно ли помогает предпринимателям в это сложное время (ситуация с коронавирусом, повышение цен на газ) власть? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Сложное время для предпринимателей: какие испытания ждут украинский бизнес с ближайшее время - фото из открытых источников

Если речь о развитии, то законопроект №5600 нужно снимать с рассмотрения

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко из позитивов октября называет решение Минфина и Кабмина в целом о продолжении кредитования программы 5-7-9% для малого и среднего бизнеса.

мы получим ответ на данный вопрос", – отмечает эксперт. "В частности, данной программой смогут воспользоваться теперь ФОПы с годовым оборотом до 50 млн грн. Правда, возникает вопрос, сколько денег и откуда возьмет на эту программу правительство. Но, думаю, что в процессе принятия госбюджета-2022

Что касается других базовых моментов в ракурсе украинского бизнеса, то власть, по мнению Юрия Гаврилечко, должна для себя четко определить, что она считает приоритетом: развитие экономики в целом и бизнеса в частности – или попытку удержать текущую финансовую ситуацию, стремясь наполнить бюджет здесь и сейчас всеми возможными способами. Не задумываясь о перспективах.

Как следствие – усиление фискального давления, увеличение "тени" и дальнейшую стагнация в экономике Украины. Если же речь о развитии, то законопроект №5600, против которого, наверное, впервые за всю историю независимой Украины выступают и мелкие предприниматели (ФОПы), и крупные промышленные корпорации, нужно снимать с рассмотрения. Те 34 млрд, которые, по задумке правительства, можно выдоить из бизнеса на будущий год, благодаря этому закону, не такие большие деньги. А вот потери от ухода бизнеса в тень будут куда существеннее", – прогнозирует Юрий Гаврилечко. "Если речь идет о попытках удержать ситуацию, не давая толчок к развитию, то можно прогнозировать принятие в ноябре печально известного "ресурсного" законопроекта №5600

Он также считает, что правительству придется как-то решать вопрос со стоимостью газа для предприятий. И напоминает, что согласно исследованию Федерации работодателей Украины, при цене на газ в 50 тыс грн + за тысячу кубов, едва ли не половина отечественных промпредприятий может остановиться – в силу того, что работать будет нерентабельно.

Принято более 25 законодательных актов, направленных на усиление контроля над предпринимателями и гражданами, на увеличение полномочий нашего коррумпированного госаппарата

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович признался:

"Такое ощущение, что всё, что делает правительство, направлено на увеличение налоговой нагрузки, усиление административного давления, ухудшение бизнес-климата. У нас принято более 25 законодательных актов, направленных на усиление контроля над предпринимателями и гражданами, на увеличение полномочий нашего коррумпированного госаппарата. Увы, но никаких улучшений для предпринимателей я в обозримом будущем не вижу".

По словам эксперта, все коррупционные схемы, которые были в налоговой и таможенной системах, продолжают работать. Точно как работали при Януковиче и Порошенко, разве что с незначительными нюансами.

"Люди, которые сейчас возглавляют экономику — Гетманцев и Милованов — открыто говорят, что рост ВВП у нас будет всего 2-3% в год. Тогда как весь мир растет на 4-5% годовых. То есть, украинская экономика продолжит отставать – всё больше с каждым годом. Суть неуспеха нашей страны – огромный, неимоверно раздутый государственный аппарат, – считает Павел Себастьянович. – Он съедает и перераспределяет через себя 46% ВВП. При такой цифре никакое государство не способно расти. И пока она не будет снижена до 25-30%, никакого экономического роста не будет".

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