Каких шагов от государства ожидает бизнес и как выживает во время войны

В Украине в 2023 году было зарегистрировано более 300 тыс. новых ФЛП и еще 37 тыс. компаний. Чаще всего украинцы открывают новый бизнес в сфере торговли, предоставления индивидуальных услуг и ИТ, сообщает платформа "Опендатабот". О чем свидетельствуют данные? Какие позитивные/негативные для украинского бизнеса события произошли в 2023-м и могут произойти в 2024-м? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Бизнес в Украине. Фото: из открытых источников

Важно не потерять человеческий предпринимательский потенциал

Управляющий партнер и главный экономист научной группы Ukraine Economic Outlook, преподаватель макроэкономики Бизнес-школы МИМ Михаил Кухар уверен, что эта статистика говорит о том, что украинцы – по духу предприниматели!

"Согласно одной из теорий экономических циклов, экономически государства становятся лидерами роста тогда, когда в них накапливается более 7% предпринимателей от населения. В Англии в конце 18 века предпринимателей было более 7% населения. В Америке в конце 19 века предпринимателей было больше 20% населения. И там, и там, в результате, произошло 50-60 лет прорывного роста экономики! В Украине мы можем наблюдать именно такую концентрацию предпринимательской энергии: 3 миллиона ФЛП на довоенные 37 млн населения – это и есть та критическая масса предпринимателей, способная совершить экономическое чудо. Как так получилось – это еще будут историки исследовать в будущем! По моему мнению, война всех поставила в стрессовые условия – и у людей, имевших организационные таланты открылось предпринимательское дарование", – объясняет экономист.

По его мнению, в этих условиях государство, чтобы не потерять этот человеческий предпринимательский потенциал, должно делать что-то противоположное тому, что оно сейчас делает.

Вот какие шаги предлагает Михаил Кухарь.

1. Срочно приостанавливать действие закона о Контролируемых иностранных компаниях (КИКИ), что фактически убивает или заставляет иммигрировать украинские компании, имеющие зарубежные филиалы. Вместо него, по мнению эксперта, следует, наоборот, принять нормы о нулевых ставках налогов на тех, кто зарабатывает за границей. Без деклараций и штрафов с них в Украине, как сейчас принимали.

"Ведь, поверьте, те же предприниматели, и работники, зарабатывающие где-то в мире, уже уплатили там налоги. Об этом говорится в заявлении Союза украинских предпринимателей, но никто и не думает реагировать", – отмечает Михаил Кухарь.

2. Никаких посягательств на систему "упрощенки"!

Никаких проверок и кассовых аппаратов во время войны!

"Давно предлагается латвийский вариант: чтобы налоговая выполняла для микро бизнеса только сервисную, ни в коем случае не карательную функцию! Потому что "упрощенная система" – это портал для просто инициативного наемного работника или безработного в мир предпринимательства", – объясняет эксперт.

3. Ведущие европейские ученые-экономисты жестко критикуют последние практики финансового мониторинга в банковской системе, направленные на борьбу с размыванием налоговых баз.

"Украина ввела их в свою банковскую систему раньше и более жестко, чем от нас этого требовали европейцы, – подчеркивает Михаил Кухарь. – Зачем? Чтобы одна из лучших в Европе банковских систем стала самой плохой?".

Подытоживая, экономист акцентирует, что Украина для развития своего предпринимательского потенциала у населения должна делать что-то совершенно противоположное тому, что сейчас делает налоговый комитет ВР во главе с Гетманцевым.

"Ибо это большая и редкая возможность для экономики – такова энергия предпринимательского ренессанса. И мы должны ее встретить сейчас с объятиями и протянутой рукой помощи, а не налоговыми масками-шоу, блокированием НДС и угрозами тюремных сроков для бизнесменов, имеющих контролируемые иностранные компании", – констатирует Михаил Кухарь.

Страна на экономическом фронте развивается

Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club, руководитель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк рассуждает следующим образом:

"Сейчас открывается много бизнесов по переработке продуктов питания, одежды, изготовления техники (тех же дронов) для ВСУ. Это серьезно объединило украинских предпринимателей во имя общей победы. Многие переквалифицировались. К примеру, участницы нашего BUSINESSWOMAN Club освоили новые профессии, получили гранты и начали расширяться, в том числе, экспортируя продукцию".

Что касается данных о росте предпринимательства в сфере торговли, предоставлении индивидуальных услуг и ИТ, то это, по мнению Анны Крысюк, подтверждение того, что мы цифровизируемся. Искусственный интеллект берет свое, – объясняет она. Еще и потому многие бизнесы трансформируются.

"Позитив в том, что страна на экономическом фронте развивается. Что есть коммуникация бизнеса с властью (хотя нужно больше и лучше). Минэкономики оказывает немало грантов, финансовую поддержку для развития (открытия новых) производств, создания рабочих мест, – рассказывает эксперт. – Учитывая, что многие мужчины пошли воевать, происходит переквалификация женщин, которые овладевают новыми профессиями. Чтобы не было сбоев производств. Так, одна из представительниц нашего клуба, занимаясь спецтехникой (в том числе тяжелой), создает сейчас школу (при грантовой поддержке и нашем участии), где будут учить женщин работать, в частности, на тяжелой технике".

Относительно экспорта продукции здесь нам реально помогают зарубежные партнеры, считает Анна Крысюк. Все заинтересованы в том, чтобы мы не просили, а сами зарабатывали, подчеркивает она. Ситуация с блокировкой границ уже разрешается. И движение экспорта-импорта скоро ускорится, прогнозирует собеседница "Комментариев".

По ее мнению, в 2023-м с позитива для бизнеса – то, что многие в сотрудничестве с властями, с банками, получали кредиты на переработку и обновление производств, на закупку оборудования.

"Для украинского среднего и малого бизнеса была большая помощь (особенно со стороны Запада) для старта. Думаю, в 2024-м взаимодействие с донорскими программами следует усилить. Главное – не бояться, искать новые решения, переквалифицироваться, чтобы получить доход – и усилить поддержку ВСУ", – резюмирует Анна Крысюк.

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