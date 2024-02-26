Кэшбек за покупку украинских товаров: какие плюсы инициативы и есть ли опасения

Инициатива о новом кэшбэке (суть в том, что потребители будут получать часть средств на специальный карточный счет, если купят украинские товары или воспользуются услугами отечественных предпринимателей), которую президент Украины Владимир Зеленский огласил на форуме "Сделано в Украине", вызвала немалый резонанс. Портал "Комментарии" продолжает обсуждать ее с экспертами. Нужны нестандартные решения, стимулирующие потребителя к покупке всего украинского

Кэшбек за покупку украинских товаров. Фото: из открытых источников

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран поделился таким комментарием:

"В результате войны в Украине образовалась аномальная ситуация. При обычных обстоятельствах дефицит торгового баланса лечится девальвацией национальной валюты. Впрочем, в результате войны произошел рост зависимости Украины от импорта в том числе в секторе безопасности и защиты. Поэтому девальвация сейчас является неуместным инструментом для устранения торговых дисбалансов".

По словам эксперта, нужны нестандартные решения, стимулирующие потребителя к покупке продукции и услуг, производимых в Украине.

"Популяризация безналичных расчетов на фоне "патриотического потребления" вполне может прибавить пару процентов к ВВП в 2024 году", – считает Виталий Шапран.

Но, уточняет он, для более глубокого положительного эффекта нужны и более радикальные изменения в монетарной политике и в сегменте налогообложения.

Важен практический кейс

Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club, руководитель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк считает предложенную инициативу очень хорошей.

"Бизнесу сейчас сложно. Особенно на фоне возобновившихся с осени проверок (некоторые даже за 2017 год). Это видно даже по поддержке ВСУ. В том числе по вынужденному снижению ее со стороны Международного штаба помощи украинцам, создание которого я инициировала, и куда входит много разных бизнесов, сообществ, гражданских организаций, волонтерских фондов, дипломатических структур. Людям тяжело стало заниматься бизнесом и держать волонтерский фронт. Ресурсы заканчиваются. Их нужно генерировать, чтоб иметь возможность и самим выживать, и армии помогать. Так что инициатива, предложенная президентом, выглядит интересно. Теперь хотелось бы получить больше пояснений по ней", – отмечает Анна Крысюк.

По ее словам, любая идея, направленная на поддержку отечественного производителя, может только приветствоваться. Как и желание власти вести диалог с предпринимателями. Но важен практический кейс. Правильная разъяснительная работа.

"К примеру, наш BUSINESSWOMAN Club сейчас тесно сотрудничает с программой американского правительства по конкурентоспособной экономике Украины. Проводим разъяснительную работу, чтоб бизнес не боялся брать гранты, разбирался в налогообложении, умел установить контакт с властями, сделать правильную отчетность. Поясняем важность трансформация бизнеса с учетом современных реалий. Того же искусственного интеллекта, прочих инноваций. Вот и в случае с высказанными президентом инициативами крайне важно дать четкие пояснения. Чтоб не было недосказанности и недопонимания", – констатирует бизнесвумен.

Очередная инициатива государства вызывает опасение

Экономист, глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич рассуждает так:

"Когда власть начинает влезать во взаимоотношения потребителя и товаропроизводителя, это всегда заканчивается плохо и для первого, и для второго. Как пример – кассовые аппараты. То самое "право на чек", которое придумал в очередном реформистском угаре председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (практически все его инициативы направлены на максимальное зарегулирование и обложение налогами представителей бизнес-сферы). В итоге это привело к уменьшению предложения, ухудшения качества, росту цен. Потому что не так важен чек – как качественный товар. А права потребителя были защищены и простым товарным чеком, выписанным от руки. Его могли рассматривать любые инстанции, в том числе судебные".

Именно поэтому, поясняет эксперт, очередная инициатива государства вызывает у него опасение.

"Я не знаю программ, которые бы субсидировали, как-то помогали бизнесу, прежде всего, деньгами. А, если нет программ, которые помогают национальному производителю, о каком кэшбэке может идти речь? Как бы это не закончилось тем, что украинскому бизнесу выкрутят руки. Скажут – раз твой товар покупают, ты должен теперь определенный процент куда-то отправить. Так что, с моей точки зрения, инициатива опасная, точно не своевременная в период войны", – отмечает Сергей Доротич.

Он уверен – если государство ничего не дает предпринимателю (который на свой страх и риск создал то или иное дело в украинских реалиях), оно не имеет права ничего требовать от него.

"В идеальном обществе власть может влиять на рынок путем создания дополнительных предложений или преференций. К примеру, если наша власть так переживает за отечественного производителя, стоило сделать приоритетом госзакупок именно украинское, – считает эксперт. – Наш бизнес сейчас волнует и вопрос планирования своей работы за счет бронирования рабочей силы. Весь процесс может остановиться, когда работников "принимают" представители ТЦК. Но на это власть почему-то не обращает внимания. Предпочитая выдумывать какие-то кэшбэк-химеры".

Бизнес и сам умеет мотивировать потребителя, подчеркивает Сергей Доротич. Кто-то наливает бесплатно кофе, кто-то сам, без государственного вмешательства, делает это кэшбэком. И так далее.

"Это – сервис. А когда государство начинает тут что-то диктовать – всё может закончиться очень печально. Как правило, это дополнительные расходы бизнеса, за которые в итоге всё равно заплатит потребитель, – поясняет эксперт. – И если государство попытается содрать с бизнеса дополнительные 3-5% под видом кэшбэка, то товары и услуги автоматически подорожают на 3-5%".

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