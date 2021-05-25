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Когда подешевеют овощи в Украине: названы сроки

Эксперт рассказал, почему в этом году овощи падают в цене позже, чем обычно

сегодня, 08:36
Автор:

Елизавета Черных

Экономист Олег Пендзин рассказал, когда начнется снижаться стоимость в овощей в Украине. Свой прогноз эксперт озвучил в эфире телеканала "Украина 24".

Когда подешевеют овощи в Украине: названы сроки

Цены на овощи в Украине - фото из открытых источников

"Сегодня импортная картошка подешевле той, что выращивается в Украине. Правда, надо понимать, что такая ситуация будет недолго. Как только у нас появится молодой картофель из открытого грунта с юга Украины или Закарпатья, то мы сразу увидим, на сколько цена падет и импорт с украинских полок убежит. Затем цена на украинские овощи стабилизируется и пойдет вниз", — сказал он.

Специалист говорит, что удешевление овощей в этом году произойдет позже обычного в связи с холодной погодой весной: 

"В июле-августе мы будем иметь самый низкий уровень цен, что продлится до конца сентября-октября. Затем снова начнутся качели в обратную сторону, которые будут тянуться до мая следующего года", — резюмировал эксперт. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в Украине стали дешеветь тепличные огурцы. Эксперты отмечают, что на сегодняшний день один килограмм тепличных огурцов обойдется в среднем 10-14 гривен. Еще в конце прошлой недели эта цена была больше на целых 37%. Изменилась цена и на бугорчатые огурцы. Сейчас их стоимость от 12 до 18 гривен за 1 кг. Это на 25% меньше, чем на прошлой неделе. Что касается огурцов из летних теплиц, то их цена варьируется от 7 до 12 гривен за килограмм.  По сравнению с маем прошлого года, гладкие огурцы стали дешевле на 41%. Бугорчатые огурцы также упали в цене на 37% за год. Аналитики не исключают, что в дальнейшем цены на тепличные огурцы еще упадут. 


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/dengi-news/10257-ceny-na-ovoshchi-v-ukraine-poydut-vniz-ekonomist-nazval-sroki
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