Когда в Украине замедлится рост цен на продукты

С начала 2021-го года в Украине наблюдается повышение цен на продовольственные продукты. Дороже стали яйца, мясо, молоко, подсолнечное масло. Замедлится ли рост цен и когда это произойдет, рассказал заместитель министра экономики Тарас Качка в эфире телеканала "Украина 24".

Цены на продукты в Украине: когда стоимость продовольственных товаров уменьшится. Фото из сети интернет

По его словам, главная причина подорожания заключается в маленьком урожае зерновых прошлого года. Соответственно, выросла цена на этот продукт и все другие, тесно связанные с ним.

"Причина в том, что в Украине уменьшился урожай зерновых в прошлом году. Цены будут высокими еще этот год точно. Посмотрим, что изменится осенью, но все равно будут достаточно высокие цены. Это влечет за собой повышение себестоимости производства и яиц, и молока, и мяса. ", — сказал замминистра.

Однако Тарас Качка отметил, что такой рост в ближайшее время немного остановится, поскольку цены и так уже достаточно максимальны.

"Единственный способ на будущее, на будущие урожаи — это работать над тем, чтобы наши производители продукции покупали свои корма через форвардные контракты дешевле заранее, а не в момент, когда эти цены высокие", — добавил он.

Напомним, что стало известно, подорожание каких продуктов стоит ждать в марте. Об этом читайте в нашем материале.

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