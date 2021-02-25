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Главная Новости Бизнес экономика Когда в Украине замедлится рост цен на продукты
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Когда в Украине замедлится рост цен на продукты

Подорожание продуктов питания тесно связано с высокими ценами на зерно

сегодня, 10:35
Автор:

Кириєнко Анна

С начала 2021-го года в Украине наблюдается повышение цен на продовольственные продукты. Дороже стали яйца, мясо, молоко, подсолнечное масло. Замедлится ли рост цен и когда это произойдет, рассказал заместитель министра экономики Тарас Качка в эфире телеканала "Украина 24".

Когда в Украине замедлится рост цен на продукты

Цены на продукты в Украине: когда стоимость продовольственных товаров уменьшится. Фото из сети интернет

По его словам, главная причина подорожания заключается в маленьком урожае зерновых прошлого года. Соответственно, выросла цена на этот продукт и все другие, тесно связанные с ним.

"Причина в том, что в Украине уменьшился урожай зерновых в прошлом году. Цены будут высокими еще этот год точно. Посмотрим, что изменится осенью, но все равно будут достаточно высокие цены. Это влечет за собой повышение себестоимости производства и яиц, и молока, и мяса. ", — сказал замминистра.

Однако Тарас Качка отметил, что такой рост в ближайшее время немного остановится, поскольку цены и так уже достаточно максимальны.

"Единственный способ на будущее, на будущие урожаи — это работать над тем, чтобы наши производители продукции покупали свои корма через форвардные контракты дешевле заранее, а не в момент, когда эти цены высокие", — добавил он.

Напомним, что стало известно, подорожание каких продуктов стоит ждать в марте. Об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее рассказывал, что компания "Укрпочта" планирует осовременить свои услуги до конца этого года. Все услуги будут оцифрованы благодаря поддержке международных партнеров. Более двух тысяч мобильных сельских отделений, которые смогут доставлять посылки, будут привлечены к системе электронной коммерции.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/dengi-news/8185-podorozhanie-produktov-v-ukraine-v-kabmine-dali-prognoz-chto-dalshe-budet-s-cenami
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Обусуждения

Лилия

сегодня, 11:17

Василий, Вы правы 100%

Василий

сегодня, 10:53

Цены на продукты будут низкими,когда подымут И.В.СТАЛИНА и уберут от государственого корыта БАРЫГ разного сословия. СЛАВА УКРАИНЕ-ГЕРОЯМ СЛАВА...

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