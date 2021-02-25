Когда в Украине замедлится рост цен на продукты

Язык
Coinspot 25.02.2021
BTC/USD
49138.36
ETH/USD
1592.00
LTC/USD
176.29
НБУ 25.02.2021
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
34.15
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
С начала 2021-го года в Украине наблюдается повышение цен на продовольственные продукты. Дороже стали яйца, мясо, молоко, подсолнечное масло. Замедлится ли рост цен и когда это произойдет, рассказал заместитель министра экономики Тарас Качка в эфире телеканала "Украина 24".
Цены на продукты в Украине: когда стоимость продовольственных товаров уменьшится. Фото из сети интернет
По его словам, главная причина подорожания заключается в маленьком урожае зерновых прошлого года. Соответственно, выросла цена на этот продукт и все другие, тесно связанные с ним.
Однако Тарас Качка отметил, что такой рост в ближайшее время немного остановится, поскольку цены и так уже достаточно максимальны.
Напомним, что стало известно, подорожание каких продуктов стоит ждать в марте. Об этом читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" ранее рассказывал, что компания "Укрпочта" планирует осовременить свои услуги до конца этого года. Все услуги будут оцифрованы благодаря поддержке международных партнеров. Более двух тысяч мобильных сельских отделений, которые смогут доставлять посылки, будут привлечены к системе электронной коммерции.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
Лилия
сегодня, 11:17
Василий, Вы правы 100%
Василий
сегодня, 10:53
Цены на продукты будут низкими,когда подымут И.В.СТАЛИНА и уберут от государственого корыта БАРЫГ разного сословия. СЛАВА УКРАИНЕ-ГЕРОЯМ СЛАВА...