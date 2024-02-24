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Коломойский начал дискредитационную кампанию против судей, рассматривающих его дело

Бизнесмен пытается запятнать судей, рассматривающих возбужденное против него уголовное дело

24 февраля 2024, 21:25
Автор:
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Марьян Ощановский
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Бизнесмен Игорь Коломойский, являющийся фигурантом уголовного дела о мошенничестве и отмывании денег, начал информационные атаки против судей, рассматривающих его дело.

Коломойский начал дискредитационную кампанию против судей, рассматривающих его дело

Коломойского подозревают в мошенничестве. Фото из открытых источников

Как говорится в материале KP.UA, для реализации дискредитационной кампании на "1+1" был создан проект "Хапуга.UA". Журналисты отмечают, что, прикрываясь разоблачением коррупции в судебной сфере, телеканал публикует сюжеты, в которых фигурируют исключительно судьи, рассматривающие дело Игоря Коломойского.

Среди служителей Фемиды, о которых в сюжетах распространяют ложную информацию, есть Татьяна Кагановская. Именно эта судья в свое время оставила под стражей возглавлявшего "Укрстрой" Максима Никитася и, согласно данным следствия, совершил махинации с квартирами Нацгвардии. Кроме того, судья продлила домашний арест печально известному наместнику Киево-Печерской лавры Павлу Лебедю.

В материале издания утверждается, что посредством давления на судей одиозный олигарх пытается избежать заключения.

Как известно, Игоря Коломойского подозревают в мошенничестве, отмывании денег, незаконных действиях с документами, завладении чужим имуществом и легализации средств, полученных преступным путем. Группа "1 1 media" – один из самых больших медиахолдингов Восточной Европы. Он объединяет среди прочего телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, новостные сайты ТСН.ua и Главред, информационное агентство "УНИАН".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что находящийся под стражей украинский бизнесмен Игорь Коломойский передал свои корпоративные права в медиахолдинге "1+1 media" в управление трудовому коллективу в лице действующего генерального директора компании Ярослава Пахольчука.



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Источник: https://kp.ua/ua/politics/a685795-kolomojskij-khoche-diskredituvati-suddiv-jaki-rozhljadajut-joho-spravu
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Обсуждения

Ігор

24 февраля 2024, 22:02

Треба пам'ятати, що Беня, як і його "групи", є найбільшим рейдером. Всі компанії і бізнес, які ставали його партнерами-контрагентами, в подальшому були поглинуті. Прикладом для спостерігання (Що буде далі?) може стати Київстар. Вони розпочали з Бенею спільний проект Київстар ТV. Пройшло всього кілька місяців і Київстар, зовсім випадково, потрапив під кибер-атаку. Почалась інформаційна компанія дискредитації, ненадійності, можливої націоналізації Фюрером - Zе-лялькою Бені. Саме так, перед поглинанням, зменшується ринкова вартість компанії-жертви. Далі: пряме поглинання чи через націоналізацію. Божі комбінатори талановиті в цьому. Обрізані 52-мільйону Україну отримали у власність і пиляють собі на корить, а країні на - хана. Кошерні зараз фермерів у ЄС знищать/збанкрутують і отримають зернову монополію у ЄС.


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