Коломойский начал дискредитационную кампанию против судей, рассматривающих его дело

Бизнесмен Игорь Коломойский, являющийся фигурантом уголовного дела о мошенничестве и отмывании денег, начал информационные атаки против судей, рассматривающих его дело.

Коломойского подозревают в мошенничестве. Фото из открытых источников

Как говорится в материале KP.UA, для реализации дискредитационной кампании на "1+1" был создан проект "Хапуга.UA". Журналисты отмечают, что, прикрываясь разоблачением коррупции в судебной сфере, телеканал публикует сюжеты, в которых фигурируют исключительно судьи, рассматривающие дело Игоря Коломойского.

Среди служителей Фемиды, о которых в сюжетах распространяют ложную информацию, есть Татьяна Кагановская. Именно эта судья в свое время оставила под стражей возглавлявшего "Укрстрой" Максима Никитася и, согласно данным следствия, совершил махинации с квартирами Нацгвардии. Кроме того, судья продлила домашний арест печально известному наместнику Киево-Печерской лавры Павлу Лебедю.

В материале издания утверждается, что посредством давления на судей одиозный олигарх пытается избежать заключения.

Как известно, Игоря Коломойского подозревают в мошенничестве, отмывании денег, незаконных действиях с документами, завладении чужим имуществом и легализации средств, полученных преступным путем. Группа "1 1 media" – один из самых больших медиахолдингов Восточной Европы. Он объединяет среди прочего телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, новостные сайты ТСН.ua и Главред, информационное агентство "УНИАН".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что находящийся под стражей украинский бизнесмен Игорь Коломойский передал свои корпоративные права в медиахолдинге "1+1 media" в управление трудовому коллективу в лице действующего генерального директора компании Ярослава Пахольчука.