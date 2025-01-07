Конца края войны не видно: как украинский бизнес продолжает завоевывать европейский рынок

После начала полномасштабного вторжения России украинские компании, начавшие свою деятельность или расширившие ее в Центральной Европе, постепенно смещают фокус поддержки беженцев на обслуживание местных потребителей. Некоторые из них, по информации Reuters, рассматривают вариант перемещения на мероприятие.

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Согласно данным польских бизнес-ассоциаций и экономистов, в Польше, где после войны численность украинцев превысила 1,5 млн., украинцы открыли каждый десятый новый бизнес в 2024 году. Одним из примеров является компания Lviv Croissants, основанная Андреем Галицким, имеющая 12 точек в Польше и только что открывшая свою первую точку в Чехии в октябре. Как отмечает Галицкий, это часть стратегии расширения бизнеса на запад и других регионов вне диаспоры.

По его словам, хотя украинская община в Европе значительна, полагаться только на ее поддержку в качестве клиентов в долгосрочной перспективе не является эффективной стратегией.

Польша стала естественной площадкой для украинского бизнеса благодаря культурному сходству, но все больше компаний ориентируются на более широкую аудиторию. Как отмечает Дариуш Шимчиха, первый вице-президент Польско-украинской торговой палаты, бизнесы изначально рассматривают Польшу как мостик к рынкам ЕС, чтобы понять реалии, правила и стандарты европейского бизнеса.

Сеть ресторанов "Пьяная Вишня", по словам соучредителя Андрея Худо, ориентируется уже на местных клиентов. Его ресторанная группа !FЕST расширила свою сеть до 15 точек в Польше и девяти странах Балтии и Восточной Европы, с планами продолжить экспансию на запад. В 2025 году они намерены открыть заведения в Германии, Швейцарии и Франции, а также восстановить ресторан в Лондоне. Худо объяснил, что до войны бизнес был сосредоточен в Украине, поскольку там он развивался быстро, но из-за рисков в Украине компания стала больше внимания уделять рынкам Западной Европы.

Портал "Комментарии" писал, что в сентябре главным препятствием для ведения бизнеса в Украине стал дефицит рабочей силы, вызванный мобилизацией и выездом работников за границу.