Кредитный договор, заключенный онлайн, имеет такую ​​же юридическую силу, что и бумажный - НБУ

Кредитный договор, заключенный онлайн, имеет такую ​​же юридическую силу, что и обычный бумажный. Простая истина, которая, к сожалению, все еще вызывает вопросы у потребителей. Об этом сообщили в Национальном банке Украины в Telegram-канале. Поэтому сегодня хотим напомнить о юридических аспектах оформления займа через сайт или мобильное приложение финансового учреждения. Во-первых, и это очень важно – по закону оформления кредита онлайн с использованием одноразового пароля приравнивается к подписанию бумажного договора собственноручной подписью или электронного договора – квалифицированной электронной подписью.

Кредит - фото из открытых источников





Это регламентируется Законами Украины "Об электронных доверительных услугах" и "Об электронной коммерции". Во-вторых, учитывая первый пункт, кредиты, оформленные онлайн, нужно своевременно гасить и не допускать просрочки. Ведь финансовое учреждение имеет право привлечь коллекторскую компанию к урегулированию просроченной задолженности, если это предусмотрено условиями договора потребительского кредита. Также финансовая компания может самостоятельно осуществлять урегулирование просроченной задолженности без привлечения коллекторских компаний.





Напомним, что законодательством Украины установлен четкий перечень разрешенных способов взаимодействия коллекторов с потребителями. В-третьих, обязательно внимательно читайте договор. Лучше потратить лишние полчаса на изучение условий кредитного продукта, чем получить неожиданность посредством дополнительных платежей или комиссий. Прочтите и загрузите экземпляр.





"Обратите внимание на ориентировочную реальную годовую процентную ставку, позволяющую понять общие расходы по кредиту и оценить собственные финансовые возможности. Если оформляете кредит в размере большем, чем размер минимальной заработной платы, то, кроме договора, вы должны получить также паспорт потребительского кредита. И последнее – отстаивайте свои права. Если финансовое учреждение со своей стороны нарушает условия договора, то вы имеете право жаловаться на его руководство. Не найдете понимания на этом уровне – обращайтесь в Национальный банк", — говорится в сообщении.





Напомним, уже с января этого года в нашей стране заработает новая кредитная программа от государства под названием "Украинская мечта". В ее рамках наши соотечественники смогут оформить кредиты под 5% годовых.





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