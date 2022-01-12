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В Украине стартует новая государственная программа: предлагают дешевые кредиты на жилье и автомобили

Предусматривается кредитование по ставке 5% годовых

сегодня, 20:45
Автор:

Лиля Воробьева
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Уже с января этого года в нашей стране заработает новая кредитная программа от государства под названием "Украинская мечта". В ее рамках наши соотечественники смогут оформить кредиты под 5% годовых.

В Украине стартует новая государственная программа: предлагают дешевые кредиты на жилье и автомобили

В Украине стартует новая государственная программа (фото из открытых источников)

Об этом представителей агентства Интерфакс-Украина проинформировал заместитель руководителя президентского Офиса Ростислав Шурма.

Как отметил чиновник ОП, эта выгодная кредитная программа будет доступна всем жителям нашей страны, пользующимся в повседневной жизни официальными доходами.

Соотечественники, которые смогут стать участниками программы "Украинская мечта", будут иметь прекрасные возможности получить дешевый кредит всего под 5% годовых, чтобы приобрести желаемое жилье. Также за кредитные средства можно будет купить электромобиль и получить желаемое образование. Или использовать их для изменения профессии и, таким образом, улучшить свою жизнь.

По подсчетам заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы, семья, которая сейчас имеет доход 20-30 тысяч гривен, будет иметь возможность купить новое жилье площадью 60-70 квадратных метров. При этом, каждый месяц возможно оплачивать посильные кредитные средства в размере 10 тысяч гривен.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что сколько кредитов взяли украинцы, на что тратим и насколько это оправдано. Среди крупнейших внешних кредиторов Украины Международный банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, Канадское экспортное агентство, Японское агентство международного сотрудничества, Европейский инвестиционный банк.


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/interview/791055.html
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