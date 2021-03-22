Куда идут деньги от недропользования: нужен ли Украине аудит сферы

В недавнем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине планируют создать некий экономический паспорт. С помощью этого документа дети, имеющие украинское гражданство, вплоть до 18-летия смогут получать средства на личный банковский счет. Деньги государство возьмет из доходов от использования и добычи украинских недр. Этому заявлению президента предшествовало решение СНБО об аудите всех разрешений на пользование украинскими недрами. Эти планы и их возможную реализацию оценили опрошенные изданием "Комментарии" эксперты.



Недра Украины приносят хорошую прибыль. Фото: dreamstime.com

"Наша цель — кардинально изменить ситуацию с добычей полезных ископаемых"

Заместитель директора Института развития инноваций INTENS Артем Петренко считает важным провести ревизию недропользования в Украине. По его словам, все годы независимости нашей страны это была одна из самых коррумпированных сфер. В результате доступ к лицензиям получали карманные компании — кардинально дешевле, чем те на самом деле стоили.

"Проблема не только в потерях госбюджета. Дело еще в том, что олигархи использовали только самые прибыльные шахты, скважины и карьеры, выкачивая прибыль и минимально вкладывая в разведку новых месторождений, — поясняет Артем Петренко. — Украина очень богата полезными ископаемыми. Из 120 их видов, потребляемых в мире, в наших недрах выявлено 117. Но за последние годы Украина постоянно скатывалась в мировом рейтинге добывающих стран. По данным Кабмина, из 12 тысяч разведанных месторождений разрабатывается не больше трети".

Лишь в 2020 году ситуация стала улучшаться, считает эксперт. Он отмечает, что правила работы для недропользователей стали кардинально прозрачнее и современнее. Электронные аукционы по продаже спецразрешений и инвестиционный атлас недропользователя дают возможность любому инвестору выбрать свободное месторождение и участвовать в торгах за лицензии.

"Но проблема в том, что за десятилетия было распродано множество лицензий структурам, близким к тогдашним властям. И часто их просто перепродавали значительно дороже. Кроме того, в СМИ не раз появлялись подозрения, что часть лицензий скупались в иностранных интересах с целью заморозить добычу и ослабить Украину как конкурента на международном рынке. Всё это требует серьезной проверки со стороны государства. Ибо наша цель — кардинально изменить ситуацию с добычей полезных ископаемых", — уверен Артем Петренко.

По его данным, власть готовит новую реформу всей сферы недропользования, чтобы лицензии можно было получить кардинально быстрее по максимально упрощенным процедурами, существенно сократить количество государственных органов, которые влияют на процесс, тем самым уменьшая возможности для коррупции.

"Доступ ко всей геологической информации должен быть открыт для любого инвестора. Тот факт, что сегодня почти треть лицензий никак не используются, подтверждают подозрение, что там не всё "чисто". Должны быть введены определенные штрафные механизмы с определенного срока в случае, если инвестор не начал добычу", — считает замдиректора Института развития инноваций INTENS.

Он также отмечает, что озвученные предложения по внедрению экономического паспорта украинца выглядят правильно и своевременно.

"Эта тема пару раз поднималась в прошедшие годы, но лишь в узком экспертном кругу, — рассказывает Артем Петренко. — Хотя во многих странах мира подобные системы работают десятилетиями. Среди примеров — Норвегия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты. Если мы ставим себе задачу кардинально оживить отрасль добычи полезных ископаемых, сделать ее привлекательной для инвесторов, то должны помнить, что согласно Конституции Украины, недра являются "объектом права украинского народа". В этом смысле логично, что часть доходов от их использования могут попадать не только в госбюджет, но и напрямую гражданам".

По словам эксперта, исходя из предварительных обсуждений, на накопительные счета гражданам при рождении будут начисляться часть средств не только от недр, но и от приватизации государственного имущества, конфискованных активов коррупционеров, а также от продажи государственных и коммунальных земель.

"Почему в нашем случае лучше распределять эти средства не через специальные фонды, как в ряде стран, а напрямую на накопительные депозиты граждан? Это должно уменьшить коррупцию при ручном управлении этими фондами, направить дополнительные ресурсы в банковскую систему для увеличения объемов и удешевления кредитования. И, что немаловажно, — даст гражданам дополнительное ощущение справедливости. А поддержка общества очень важна для эффективности всех реформ, в первую очередь, экономических. Конечно, в случае пока еще бедной Украины объективно нельзя говорить об огромных суммах и распределении средств между всеми гражданами. Но если такие депозиты получат новорожденные дети, это уже улучшит уверенность украинцев в завтрашнем дне", — резюмирует Артем Петренко.

"Популизм и сладкие сказки"

Экономический эксперт, кандидат экономических наук Александр Вовченко уверен, что аудит разрешений на пользование недр нужно было сделать еще в первые месяцы прихода новой власти.

"Сейчас недра — истощены и исчерпаны, уже скоро и у нас не останется никаких запасов. Поэтому заявления об экономическом паспорте украинца — это не что иное, как популизм и сладкие сказки. Тем более, что этот проект имеет большие коррупционные риски, — считает Александр Вовченко. – Кто и как будет управлять этими средствами, в каких активах они будут храниться? Будет ли такое управление эффективным? Каким образом будет осуществляться контроль над процессом?"

По словам эксперта, сейчас у людей большие ожидания, но существует риск, что в результате неэффективного управления весь этот механизм может, в конечном итоге, превратиться в очередной пузырь.

"По моему мнению, нам крайне важно менять приоритеты, чтобы из сырьевой державы стать высокотехнологичной. За этим будущее", — подчеркивает Александр Вовченко.

Ранее идею об экономическом паспорте проанализировал для "Комментариев" глава директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президента Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос.

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