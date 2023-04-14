Курс доллара по сценарию МВФ: базовый и негативный

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий показал курс гривны к доллару по двум сценариям Международного валютного фонда. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook аналитика.

Курс доллара к гривне от МВФ. Фото из открытых источников

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital отметил, что МВФ не указывают курс гривны по отношению к доллару, однако информации достаточно для расчета. Таким образом, Александр Паращий воспроизвел курс Международного валютного фонда по двум сценариям: базовый и негативный.

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Просмотреть средний курс гривны к доллару по двум сценариям МВФ можно ниже:

Базовый прогноз предполагает, что война на Украине закончится в середине 2024 года. Согласно базовому курсу МВФ доллар в 2023 году будет стоить 40,7 гривны. В следующем году он резко вырастет до 48 гривен, а затем стабилизируется до 51,2 в 2025 и 53,5 в 2026 году. Базовый прогноз предполагает, что война в Украине закончится в середине 2024 года.

Согласно негативному сценарию от МВФ, война в Украине закончится в 2025 году. Таким образом, в 2023 году доллар оценили на уровне 44,4 гривны. В 2024 году он вырастет до 55,4 гривны. А в 2025 году пересечет отметку 60 гривен и составит 62,2 гривны. Согласно прогнозу по состоянию на 2026 год курс доллара к гривне будет на уровне 66,5.

Напомним, что на 2023 год в госбюджете среднегодовой курс заложен на уровне 42 гривны за доллар.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Международный валютный фонд дал прогноз на окончание войны: два сценария.

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