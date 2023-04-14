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Курс доллара по сценарию МВФ: базовый и негативный

Следуя сценариям Международного валютного фонда по завершению войны в Украине, аналитик Concorde Capital визуализировал курс гривны к доллару.

сегодня, 13:50
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Автор:

Slava Kot

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий показал курс гривны к доллару по двум сценариям Международного валютного фонда. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook аналитика.

Курс доллара по сценарию МВФ: базовый и негативный

Курс доллара к гривне от МВФ. Фото из открытых источников

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital отметил, что МВФ не указывают курс гривны по отношению к доллару, однако информации достаточно для расчета. Таким образом, Александр Паращий воспроизвел курс Международного валютного фонда по двум сценариям: базовый и негативный.


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Просмотреть средний курс гривны к доллару по двум сценариям МВФ можно ниже:

Курс доллара по сценарию МВФ: базовый и негативный - фото 2

Базовый прогноз предполагает, что война на Украине закончится в середине 2024 года. Согласно базовому курсу МВФ доллар в 2023 году будет стоить 40,7 гривны. В следующем году он резко вырастет до 48 гривен, а затем стабилизируется до 51,2 в 2025 и 53,5 в 2026 году. Базовый прогноз предполагает, что война в Украине закончится в середине 2024 года.

Согласно негативному сценарию от МВФ, война в Украине закончится в 2025 году. Таким образом, в 2023 году доллар оценили на уровне 44,4 гривны. В 2024 году он вырастет до 55,4 гривны. А в 2025 году пересечет отметку 60 гривен и составит 62,2 гривны. Согласно прогнозу по состоянию на 2026 год курс доллара к гривне будет на уровне 66,5.

Напомним, что на 2023 год в госбюджете среднегодовой курс заложен на уровне 42 гривны за доллар.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Международный валютный фонд дал прогноз на окончание войны: два сценария.

Также "Комментарии" писали о том, в какой стране мира можно быстрее всего заработать миллион долларов: на каком месте Украина.



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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=3174584206182229&set=a.1477224742584859
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