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Главная Новости Бизнес экономика Курс валют на 29 марта: что происходит с долларом в Украине
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Курс валют на 29 марта: что происходит с долларом в Украине

В Украине снова подешевел евро

сегодня, 08:26
Автор:

Татьяна Веремеева

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 29 марта на уровне 27,97 грн за доллар. В то же время курс евро на пятницу установлен на уровне 32,95  грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс валют на 29 марта: что происходит с долларом в Украине

Доллар. Фото из открытых источников

Официальный курс доллара за прошлый банковский день не изменился. Официальный евро в течение прошлого банковского дня подешевел на 8 копеек – с 33,03 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 29 марта. Стоимость золота установлена на уровне 48 267,84грн за унцию, что на 340,04 грн меньше, чем в пятницу. Курс серебра установлен на уровне 699,3 грн за унцию – на 7,42 грн больше, чем на 26 марта. Стоимость платины сегодня будет на уровне 32 573,93 грн за унцию, что на 27,15 грн больше, чем в пятницу.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на утро понедельника составляет 55 154,1доллара за монету.

Напомним, "Комментарии" рассказывали, насколько можно доверять криптовалютам и какое будущее ждет самую популярную электронную валюту Bitcoin.

Ранее "Комментарии" писали, что среди старых монет, которые были в обиходе в СССР, встречаются редкие экземпляры. Их украинцы могут продавать на специальных электронных аукционах. При этом цена одной из таких монет может варьироваться в пределах 300 тысяч гривен. Во время оценки стоимости монет главную роль играет не их "возраст", а редкость экземпляра. Также сообщается, что прежде чем продать или купить монету, стоит обратиться за помощью к специалистам. Это поможет не стать жертвой мошенников, которые нередко встречаются на просторах Сети.


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