Курс валют просядет: эксперт сделал прогноз

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Таисия Ерохина
В течение последней
недели курс доллара к гривне опускался до 27,64 грн за доллар, а на вторник –
установлен на уровне 27,97 грн за доллар. Это нормальные рыночные колебания (в
пределах 1,0-1,2 грн). И зависеть они могут от настроений участников рынка. Об
этом рассказал
в статье "Комментариев" экономический эксперт, президент Инвестиционной
группы "УНИВЕР" Тарас Козак.
Курс валют. Фото из открытых источников
Кроме того, эксперт
отмечает, что в субботу произошло важное событие – представители МВФ признали
безуспешными переговоры с Украиной. Пересмотра меморандума не будет и денег
тоже.
Как сообщалось
ранее, последние
дни гривня на валютном рынке укрепляется. Курс
украинской национальной валюты будет стабильным и в дальнейшем. Такой
прогноз сделал министр финансов Украины Сергей Марченко.
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