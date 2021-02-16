Курс валют просядет: эксперт сделал прогноз

В течение последней недели курс доллара к гривне опускался до 27,64 грн за доллар, а на вторник – установлен на уровне 27,97 грн за доллар. Это нормальные рыночные колебания (в пределах 1,0-1,2 грн). И зависеть они могут от настроений участников рынка. Об этом рассказал в статье "Комментариев" экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак.

Курс валют. Фото из открытых источников

"Спрос на гривну был вызван покупкой иностранцами наших долговых бумаг (ОВГЗ), спрос на украинские гривневые ОВГЗ растет, – отмечает Тарас Козак. – Объем иностранцев в них уже более 100 млрд грн – и будет расти. В мире не так много финансовых инструментов, которые дают такой хороший доход. Украинские ОВГЗ рискованны, но риски оправданы 10 и боле процентов годовых".

Кроме того, эксперт отмечает, что в субботу произошло важное событие – представители МВФ признали безуспешными переговоры с Украиной. Пересмотра меморандума не будет и денег тоже.

"Это может оказать влияние на курс гривны к доллару, – прогнозирует экономический эксперт. – Возможно проседание, курса 28,20. Но НБУ имеет достаточно сил и механизмов для сдерживания. Будет временно проседание, а потом – сезон роста гривны из-за агропроизводителей, которые заводят валюту для начала весенне-полевых работ. Так что курс гривны будет укрепляться. Думаю, после определенного проседания мы вновь увидим его в районе 27 грн за доллар".

Как сообщалось ранее, последние дни гривня на валютном рынке укрепляется. Курс украинской национальной валюты будет стабильным и в дальнейшем. Такой прогноз сделал министр финансов Украины Сергей Марченко.

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