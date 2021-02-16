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Главная Новости Бизнес экономика Курс валют просядет: эксперт сделал прогноз
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Курс валют просядет: эксперт сделал прогноз

Эксперт рассказал, до какой отметки может подняться гривня

сегодня, 12:21
Автор:

Таисия Ерохина

В течение последней недели курс доллара к гривне опускался до 27,64 грн за доллар, а на вторник – установлен на уровне 27,97 грн за доллар. Это нормальные рыночные колебания (в пределах 1,0-1,2 грн). И зависеть они могут от настроений участников рынка. Об этом рассказал в статье "Комментариев" экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак.

Курс валют просядет: эксперт сделал прогноз

Курс валют. Фото из открытых источников

"Спрос на гривну был вызван покупкой иностранцами наших долговых бумаг (ОВГЗ), спрос на украинские гривневые ОВГЗ растет, – отмечает Тарас Козак. – Объем иностранцев в них уже более 100 млрд грн – и будет расти. В мире не так много финансовых инструментов, которые дают такой хороший доход. Украинские ОВГЗ рискованны, но риски оправданы 10 и боле процентов годовых".

Кроме того, эксперт отмечает, что в субботу произошло важное событие – представители МВФ признали безуспешными переговоры с Украиной. Пересмотра меморандума не будет и денег тоже.

"Это может оказать влияние на курс гривны к доллару, – прогнозирует экономический эксперт. – Возможно проседание, курса 28,20. Но НБУ имеет достаточно сил и механизмов для сдерживания. Будет временно проседание, а потом – сезон роста гривны из-за агропроизводителей, которые заводят валюту для начала весенне-полевых работ. Так что курс гривны будет укрепляться. Думаю, после определенного проседания мы вновь увидим его в районе 27 грн за доллар".

Как сообщалось ранее, последние дни гривня на валютном рынке укрепляется. Курс украинской национальной валюты будет стабильным и в дальнейшем. Такой прогноз сделал министр финансов Украины Сергей Марченко.


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