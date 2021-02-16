Курс валют в Украине: что будет с долларом в ближайшее время

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 16 февраля на уровне 27,97 грн за доллар, в то же время курс гривны к евро на вторник установлен на уровне 33,93 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Гривны и доллары

Официальный курс доллара за последнюю неделю вырос на 31 копейку – в прошлый вторник он был на уровне 27,66 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение недели подорожал на 67 копеек – по состоянию на 9 февраля курс был установлен на уровне 33,26 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 16 февраля. Стоимость золота установлена на уровне 50 938,44 за унцию, что на 467,06 грн больше, чем неделю назад. Курс серебра установлен на уровне 772,29 грн за унцию – на 22,16 грн больше, чем на 9 февраля. Стоимость платины во вторник будет на уровне 36 254,03 грн за унцию, что на 4112,99 грн меньше, чем неделю назад.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер понедельника составляет 47 926,5 долл. за монету.

Скоро гривна начнет укрепляться



"Для начала нужно отметить, что курс гривны к евро обозначается не только в Украине, но и в мире, соотношением пары доллар-евро. В Украине же более употребляемым является курс гривны к доллару. От этого отталкивается основной объем торгов. И уже после курсом доллара к евро обозначается курс гривны к евро. Хоть именно Европа наш наибольший торговый партнер – и по импорту, и по экспорту", – подчеркивает экономическй эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак.

Комментируя то, что в течение недели курс доллара к гривне опускался до 27,64 грн за доллар, а на вторник – установлен на уровне 27,97 грн за доллар, эксперт отметил, что это нормальные рыночные колебания (в пределах 1,0-1,2 грн). И зависеть они могу от настроений участников рынка.

"Спрос на гривну был вызван покупкой иностранцами наших долговых бумаг (ОВГЗ), спрос на украинские гривневые ОВГЗ растет, – отмечает Тарас Козак. – Объем иностранцев в них уже более 100 млрд грн – и будет расти. В мире не так много финансовых инструментов, которые дают такой хороший доход. Украинские ОВГЗ рискованны, но риски оправданы 10 и боле процентов годовых".

Также эксперт акцентирует, что в субботу произошло важное событие – представители МВФ признали безуспешными переговоры с Украиной. Пересмотра меморандума не будет и денег тоже.

"Это может оказать влияние на курс гривны к доллару, – прогнозирует Тарас Козак. – Возможно проседание, курса 28,20. Но НБУ имеет достаточно сил и механизмов для сдерживания. Будет временно проседание, а потом – сезон роста гривны из-за агропроизводителей, которые заводят валюту для начала весенне-полевых работ. Так что курс гривны будет укрепляться. Думаю, после определенного проседания мы вновь увидим его в районе 27 грн за доллар".

Влияние импорта и экспорта

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отмечает, что колебания курса гривны поясняются коронавирусом, ограничениями, снятием их.

"Украинцы вернулись к активному отдыху, тогда как во многих других странах до сих пор действую серьезные ограничения. Потому в последнее время был повышенный спрос на гривну, – поясняет Андрей Новак. – Видели колебания даже в сторону незначительного ее укрепления. Но напомню, что в бюджете заложен курс в 29,1 грн за 1 доллар. И вскоре мы можем уже ожидать незначительную девальвацию. В том числе, из-за очередной неудачи в переговорах с МВФ".

Пока с экономической точки зрения всё не так критично, отмечает эксперт. Золото-валютные резервы находятся на рекордном уровне, внешняя торговля сбалансировалась (благодаря корона-кризису мы стали значительно меньше импортировать, причем экспорт упал не так сильно, как импорт).

"Но если транши МВФ не придут в первой половине года, могут возникнуть проблемы, – предупреждает Андрей Новак. – Дело в том, что во втором полугодии мы должны выплатить 450 млрд грн долговых обязательств. Пройти эти выплаты без помощи извне будет сложно. Сотрудничество с МВФ важно еще тем, что к нему привязаны транши Евросоюза. Это – ориентир для всех наших кредиторов. И то, что миссия МВФ оставила Украину ни с чем – это сигнал нашей власти. Обязательства нужно выполнять. Особенно в борьбе с коррупцией и реформированием судебной системы. Если украинская власть не будет демонстрировать прогресс по этим направлениям, программа сотрудничества МВФ с Украиной будет приостановлена. На курсе гривны это отразится негативно. Можно ожидать даже более глубокой девальвации, чем 29,1, заложенные в бюджете".

Напомним, "Комментарии" писали, как Украина справится без поддержки МВФ.

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