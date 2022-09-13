Литва не будет взымать налоги с украинских ФЛП

Физические лица – резиденты Украины, зарегистрированные предпринимателями в нашей стране не будут обязаны регистрироваться предпринимателями в Литве, уплачивать налог от предпринимательской деятельности и подавать декларации. Об этом пишет ain.ua со ссылкой на правительственный литовский портал.

ФЛП из Украины не будут платить налоги в Литве

Литва не рассматривает таких физических лиц как своих налоговых резидентов, но требует от них выполнения следующих условий. В частности, если эти предприниматели прибыли в Литовскую Республику после 24 февраля 2022 года, то есть после широкомасштабного вторжения россии в Украину. А также если они продолжают осуществлять свою деятельность на основании контрактов, заключенных с клиентами в Украине до прибытия в Литву. В последнем случае важно, чтобы такие лица не заключали в Литве новых контрактов, уточняет издание.

Как известно, место уплаты налогов определяется в зависимости от места жительства. Если предприниматель находится на территории зарубежного государства некоторое время, никаких проблем не возникает. Но из-за войны, которую россия развязала против Украины, предприниматели больше полугода вынуждены проживать на территории других стран. Поэтому, отмечает издание, может возникнуть спор по поводу налогового резидентства украинского предпринимателя-переселенца.

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