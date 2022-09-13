Литва не будет взымать налоги с украинских ФЛП

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Давиденко Евгения
Физические лица – резиденты Украины,
зарегистрированные предпринимателями в нашей стране не будут обязаны
регистрироваться предпринимателями в Литве, уплачивать налог от
предпринимательской деятельности и подавать декларации. Об этом пишет ain.ua со ссылкой на правительственный литовский портал.
ФЛП из Украины не будут платить налоги в Литве
Литва не рассматривает таких физических лиц как своих
налоговых резидентов, но требует от них выполнения следующих условий. В
частности, если эти предприниматели прибыли в Литовскую Республику после 24
февраля 2022 года, то есть после широкомасштабного вторжения россии в Украину.
А также если они продолжают осуществлять свою деятельность на основании
контрактов, заключенных с клиентами в Украине до прибытия в Литву. В последнем
случае важно, чтобы такие лица не заключали в Литве новых контрактов, уточняет
издание.
Как известно, место уплаты налогов определяется в
зависимости от места жительства. Если предприниматель находится на территории
зарубежного государства некоторое время, никаких проблем не возникает. Но из-за
войны, которую россия развязала против Украины, предприниматели больше полугода
вынуждены проживать на территории других стран. Поэтому, отмечает издание,
может возникнуть спор по поводу налогового резидентства украинского
предпринимателя-переселенца.
Мы ранее писали, что бизнес раскритиковал валютные ограничения НБУ. в
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