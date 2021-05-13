Май станет знаковым для рынка азартных игр: эксперт назвал причину

Последний месяц весны обещает стать очень важным для развития легального рынка азартных игр в нашей стране. Как объяснил изданию "Комментарии" руководитель Гемблинг Ассоциации Украины (игорная индустрия) Антон Кучухидзе, на это есть сразу несколько причин.



Май-2021 будет плодотворным для игорного бизнеса в Украине. Фото из открытых источников

Во-первых, объяснил эксперт, операторы, особенно наземного сегмента, получают сертификацию на свое оборудование. То есть, смогут начать оперировать — непосредственно начать работу. Кучухидзе утверждает, что, судя по разным данным, именно в мае 2021 года состоится открытие первых наземных казино в Украине.

В целом игровой бизнес начал раскачиваться с момента создания Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, говорит эксперт. Затем последовало принятие лицензионных условий, выполнение ряда юридических обязательств. Однако непосредственная работа, по его мнению, придется как раз на последний весенний месяц.

"Теневого монстра, похоже, удалось если не окончательно добить, то смертельно ранить. И легальный рынок сегодня побеждает, — уверен Кучухидзе. — Конечно, остаются вопросы по теневому сегменту. Борьба с ним не окончена. Но ему нанесен мощный удар. И правоохранительные структуры плотно работают по закрытию остатков незаконных точек азартных игр по всей стране".

Отличным плюсом глава Гемблинг Ассоциации Украины называет наличие у государства верного союзника — легального оператора азартных игр. Как и правительство, этот орган не заинтересован в работе "теневиков".

"Думаю, что окончательная победы над теневиками — вопрос обозримого будущего, а концептуально она уже произошла. Следующий этап – усовершенствовать налоговые моменты. Это нужно для того, чтобы пришли западные гиганты на украинский рынок", — поясняет Антон Кучухидзе.

Эксперт высказывает надежду, что закон 2713-д, который ослабляет ряд налоговых инициатив касательно игорного бизнеса, будет вскоре принят хотя бы в первом чтении. Это может помочь украинскому рынку азартных игр быть открытым для всех, в т.ч. международных партнеров и инвесторов.

"Решение налогового вопроса даст позитивный толчок для развития самого рынка (пришедшие из-за рубежа структуры создадут здоровую конкуренцию), а также позволит государству получить больше лицензионных платежей, платежей за сертификацию. И, в конце концов, больше налоговых сборов. Соответственно — больше в целом поступлений от сферы азартных игр", — подытожил Кучухидзе.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, чем, по мнению эксперта, для украинского игорного рынка полезно одобрение B2B-лицензий. Подробно узнать, что это такое и как влияет на работу азартного бизнеса, можно в нашем материале.

Также на портале мы сообщали, где в Украине откроется первое легальное казино.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!