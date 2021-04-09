Развитие игорного бизнеса в Украине: что ожидает эту сферу в будущем

Украинский рынок азартных услуг потихоньку набирает обороты. Оплачиваются первые лицензии различных видов игрового бизнеса, среди которых и офлайн-казино, и залы игровых автоматов. По мнению руководителя Гемблинг Ассоциации Украины Антона Кучухидзе, на дальнейшее формирование индустрии позитивно повлияет два важных фактора. Свое видение эксперт представил специально для портала "Комментарии".



Игорная индустрия в Украине развивается. Фото: Kaspars Grinvalds

Первым позитивным моментом, по словам Кучухидзе, является принятие B2B лицензий (англ. "business-to-business" – "бизнес для бизнеса", сокращенно произносится "би ту би") для компаний, которые оказывают услуги для сферы азартных игр. Суть таких документов заключается в том, что программное обеспечение должно быть сертифицировано, приобретаться у лицензируемого поставщика, что открывает доступ для разработчиков программного обеспечения к широкому рынку азартных игр.

"В большей степени это компании, которые продают контент операторам азартных игр. Их достаточно много в мире, — поясняет эксперт. — Есть даже так называемая "восьмерка крупнейших". У половины из них точно есть интерес к украинскому рынку. На днях премьер-министр Денис Шмыгаль подписал лицензионные условия, которые были приняты 31 марта. Все ждут публикации, после чего это будет уже действующий нормативно-правовой акт, который позволяет компаниям официально, легально сотрудничать с крупнейшими компаниями в этом сегменте".

Антон Кучухидзе утверждает, что у некоторых компаний условной "большой восьмерки" есть даже IT-департаменты в Украине. То есть, наша страна является для них более-менее знакомым рынком.

"Лицензия на такой вид услуг — дополнительные деньги в бюджет. Речь идет о сумме в 1,8 млн грн. Хороший посыл, что западный инвестор начинает функционировать и работать на украинском рынке. Зайдет один, подтянуться другие. Важный психологический момент", — подчеркивает специалист.

Второй важный момент — это согласование на всех уровнях Кабмина списка оборудования, которое подлежит сертификации.

"Теперь все ждут юстирования в Минюсте данного решения, — детально рассказывает Кучухидзе. — И у операторов, которые уже получили лицензии, появится право подавать сертификаты в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, подтверждать подлинность оборудования. После чего можно приступать к реальной деятельности — запуску бизнеса. Параллельно выдаются разрешения. В марте выданы лицензии на наземные казино в Одессе и Львове. В апреле усиленно пошли залы игровых автоматов ".

Эксперт добавляет, что практически все сегменты азартных игр, которые были легализированы, сегодня получают лицензии. Это значит, что рынок активно запускается. При этом, отмечает руководитель Гемблинг Ассоциации, у бизнеса есть некие волнения.

"Главный проблемный вопрос сейчас — "дожать" налоговый законопроект 2713-д. Та налоговая система, которая прописана на данный момент, стимулирует уход в теневой рынок. Надеюсь, когда Верховная Рада полноценно начнет работать после локдауна, вопрос будет рассмотрен. Насколько мне известно, политическая воля для принятия нужных решений есть", — подытожил Антон Кучухидзе.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, где в Украине появится первое легальное казино "офлайн".

Также на портале найдется информация о том, кто, по мнению эксперта, тормозит развитие рынка азартных игр в нашей стране.

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