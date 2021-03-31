В Украине появятся первые легализированные залы игровых автоматов: где именно

Легализация игрового бизнеса в Украине по-прежнему набирает обороты. Скоро в Харькове, Запорожье и Киеве появятся первые легальные залы с игровыми автоматами. Такие новости сообщают в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.



В Украине появятся легальные залы с игровыми автоматами. Фото из открытых источников

Решение о выдаче разрешения на работу было принято членами Комиссии еще 30 марта. Компанией-первопроходцем, взявшейся за этот раздел игрового бизнеса, стала ООО "ГЕЙМДЕВ".

Как сообщается, лицензии будут выданы "на руки" после их непосредственной оплаты. Чтобы совершить все необходимые финансовые операции, у компании есть 10 дней.

Открытия легальных залов с игровыми автоматами ожидают сразу три города Украины. В столице такое заведение появится в отеле "Турист". Также испробовать удачу в автоматах удастся в Харькове — одноименный отель "Харьков", и Запорожье — заведение "hotel INTOURIST".

В сообщении КРАИЛ не указана общая сумма, которую ООО "ГЕЙМДЕВ" придется оплатить в государственный бюджет за получение лицензии. Однако по существующим расценкам, приобретение одной лицензии на зал игровых автоматов обходится предпринимателем в 7500 "минималок".

Напомним, что с 1 января 2021 года размер минимальной зарплаты в Украине увеличился на 20%. Теперь он составляет 6000 грн. При нехитрых подсчетах можно понять, что одна лицензия на зал с автоматами обойдется "геймерам" в 45 млн грн. Помимо этого нужно будет оплатить лицензии и на использование конкретных автоматов — но этот момент является более частным для каждой компании (в зависимости от количества приобретенной техники и т.п.).

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, где в Украине появится первое легальное казино "офлайн".

Также на портале найдется информация о том, кто, по мнению эксперта, тормозит развитие рынка азартных игр в нашей стране.

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