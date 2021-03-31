В Украине появятся первые легализированные залы игровых автоматов: где именно

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Вечканова Елена
Легализация
игрового бизнеса в Украине по-прежнему набирает обороты. Скоро в Харькове, Запорожье
и Киеве появятся первые легальные залы с игровыми автоматами. Такие новости
сообщают в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
В Украине появятся легальные залы с игровыми автоматами. Фото из открытых источников
Решение о выдаче
разрешения на работу было принято членами Комиссии еще 30 марта. Компанией-первопроходцем,
взявшейся за этот раздел игрового бизнеса, стала ООО "ГЕЙМДЕВ".
Как сообщается,
лицензии будут выданы "на руки" после их непосредственной оплаты. Чтобы
совершить все необходимые финансовые операции, у компании есть 10 дней.
Открытия легальных
залов с игровыми автоматами ожидают сразу три города Украины. В столице такое
заведение появится в отеле "Турист". Также испробовать удачу в автоматах
удастся в Харькове — одноименный отель "Харьков", и Запорожье — заведение "hotel
INTOURIST".
В сообщении КРАИЛ
не указана общая сумма, которую ООО "ГЕЙМДЕВ" придется оплатить в
государственный бюджет за получение лицензии. Однако по существующим расценкам,
приобретение одной лицензии на зал игровых автоматов обходится предпринимателем
в 7500 "минималок".
Напомним, что с 1
января 2021 года размер минимальной зарплаты в Украине увеличился на 20%.
Теперь он составляет 6000 грн. При нехитрых подсчетах можно понять, что одна
лицензия на зал с автоматами обойдется "геймерам" в 45 млн грн. Помимо этого
нужно будет оплатить лицензии и на использование конкретных автоматов — но этот
момент является более частным для каждой компании (в зависимости от количества
приобретенной техники и т.п.).
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали, где в Украине появится первое легальное казино "офлайн".
Также на портале
найдется информация о том, кто, по мнению эксперта, тормозит развитие рынка азартных игр в нашей стране.
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