Оплачена первая лицензия: где в Украине откроется первое легальное казино

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Вечканова Елена
Одесса станет
первым украинским городом, где будет официально запущено легальное "офлайн"
казино. Об этом свидетельствует оплата соответствующей лицензии, о чем
информирует Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).
В Одессе открою первое лицензированное казино. Фото: pixabay
Соответствующее заведение
будет открыто на территории престижного одесского отеля "Гагарин". Лицензию за
36 миллионов гривен приобрело ТОВ "Примум".
Такую же сумму
уплатили и представители ТОВ "Небула Геймс", которые хотят открыть казино во
Львове. В этом городе заведение для организации и проведения азартных игр
планируют создать на базе отеля "Гранд Отель".
Таким образом в
государственный бюджет только за 24 марта, когда были оплачены лицензии, поступило
сразу 72 миллиона гривен.
При этом всего
членами КРАИЛ было выдано 15 актуальных разрешений на работу офлайн-казино.
Оплату за еще 13 лицензий ожидают в ближайшее время. Так, подобные игральные
заведения могут открыться в Харькове, Виннице, Ровно, Запорожье и даже Белой
Церкви. Ожидаемо, что больше всего лицензий для работы казино выдано столичным
компаниям.
Напомним, что первая лицензия для организации онлайн-казино была выдана еще в начале февраля. Её
получила компания "Спейсикс". Как сообщалось позже, стоимость полученного разрешения
была оплачена. Сколько заплатили за подобный документ, можно узнать в нашем материале.
Также "Комментарии"
подробно рассказывали, какие виды казино разрешено легализировать в Украине. Дополнительно
сообщались все необходимые требования к таким заведениям.
Помимо этого на
портале удастся узнать, кого эксперт винит в том, что Украина утратила из бюджета миллионы гривен, связанных с организацией игорного бизнеса.
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