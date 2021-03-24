Оплачена первая лицензия: где в Украине откроется первое легальное казино

Одесса станет первым украинским городом, где будет официально запущено легальное "офлайн" казино. Об этом свидетельствует оплата соответствующей лицензии, о чем информирует Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).



В Одессе открою первое лицензированное казино. Фото: pixabay

Соответствующее заведение будет открыто на территории престижного одесского отеля "Гагарин". Лицензию за 36 миллионов гривен приобрело ТОВ "Примум".

Такую же сумму уплатили и представители ТОВ "Небула Геймс", которые хотят открыть казино во Львове. В этом городе заведение для организации и проведения азартных игр планируют создать на базе отеля "Гранд Отель".

Таким образом в государственный бюджет только за 24 марта, когда были оплачены лицензии, поступило сразу 72 миллиона гривен.

При этом всего членами КРАИЛ было выдано 15 актуальных разрешений на работу офлайн-казино. Оплату за еще 13 лицензий ожидают в ближайшее время. Так, подобные игральные заведения могут открыться в Харькове, Виннице, Ровно, Запорожье и даже Белой Церкви. Ожидаемо, что больше всего лицензий для работы казино выдано столичным компаниям.

Напомним, что первая лицензия для организации онлайн-казино была выдана еще в начале февраля. Её получила компания "Спейсикс". Как сообщалось позже, стоимость полученного разрешения была оплачена. Сколько заплатили за подобный документ, можно узнать в нашем материале.

Также "Комментарии" подробно рассказывали, какие виды казино разрешено легализировать в Украине. Дополнительно сообщались все необходимые требования к таким заведениям.

Помимо этого на портале удастся узнать, кого эксперт винит в том, что Украина утратила из бюджета миллионы гривен, связанных с организацией игорного бизнеса.

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